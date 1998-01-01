Новости

ЭТО ЛЮБОПЫТНО: За помощь в раскрытии ограбления «Зеленого свода» можно получить полмиллиона евро

Полиция Дрездена пока что не может обнаружить похитителей ценнейших драгоценностей из сокровищницы саксонского курфюрста

Полмиллиона евро готова выплатить полиция Дрездена за помощь в раскрытии ограбления музейной сокровищницы "Зеленый свод", - сообщает «Интерфакс». "За данные, которые приведут к раскрытию преступления и к поимке преступников или к обнаружению украденного, полиция в согласовании с прокуратурой объявила вознаграждение в 500 тыс. евро", — говорится также на сайте ведомства.

Сообщается также, что следственная группа "Эполет", которая занимается ограблением, расширена до 40 сотрудников.

Награда будет выплачена только частному лицу, если важные сведения, которые помогут расследованию, поступят от нескольких лиц, то сумму поделят между ними.

Напомним что «Зеленый свод" — это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.

В минувший понедельник грабители вынесли из сокровищницы бесценные бриллиантовые гарнитуры. Как сообщила директор организации «Государственные художественные собрания Дрездена» Марион Акерманн, «это была витрина с тремя ювелирными гарнитурами. Один гарнитур из брильянтов... Его основная ценность — в том, что это полностью сохранившийся ансамбль».

По ее словам, на черном рынке такие драгоценности не возможно продать, так как они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются, что преступники могут разобрать гарнитуры и продать их частями.

Таблоид "Бильд", в свою очередь, сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро. По словам издания, грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена.

Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Ударопрочную витрину с бриллиантами грабители разбили топором. Вся "операция" длилась несколько минут.

Во вторник полиция Дрездена опубликовала снимки похищенных драгоценностей и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения. В частности, опубликованы фотографии инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

Между тем, израильский «Девятый канал» сегодня сообщил, что к расследованию "ограбления века" привлечены и израильские сыщики из частной детективной компании CGI. Главой этой компании является бывший руководитель Службы общей безопасности Израиля Яаков Пери.

/TOURBUS.RU