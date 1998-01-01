Новости В Литве наших туристов ждут сауна из янтаря и летающий ресторан В литовском посольстве прошел семинар, посвященный новинкам оздоровительного туризма на балтийских берегах

Семинар, посвящённый новинкам медицинского и оздоровительного туризма, прошел в литовском посольстве в Москве, - сообщает наш корреспондент. «Россия обладает поистине уникальными туристическими ресурсами, такими, как Байкал, где мне довелось побывать минувшим летом, - заявил, открывая мероприятие, посол Литовской Республики в России Ремигиюс Мотузас. - Но Байкал, особенно для жителей Европейской России — очень далеко. А вот Литва и, в частности, Вильнюс — очень близко. И добраться до них можно как на самолёте — ежедневные рейсы выполняются до Вильнюса трижды в день, так и на поезде. А дешевле всего — на автобусе, который находится в пути всего лишь 14 часов». О том, что слова г-на Мотузаса не лишены оснований, свидетельствует то, что балтийские страны (и в первую очередь Литва) в нынешнем году находятся среди самых популярных у российского туриста направлений для отдыха во время новогодних и рождественских праздников. «Иногда говорят, что у Литвы две столицы — Вильнюс и Каунас. Но со времён очень давних курортной столицей республики является Паланга. И если раньше она была таковой только летом, то сегодня мы всё чаще говорим о ней как о круглогодичном курорте», - сказал коммерческий атташе посольства Литвы в РФ Гинтарас Бинкаускас. Самая интересная туристическая новинка Паланги — первая и пока единственная в мире сауна из натурального янтаря Saules («солнце»), которая находится в оздоровительном комплексе Atostogu Рarkas (площадь 22 кв. м, вмещает до 15 человек, стоимость посещения всего 3 евро). При ее постройке, которая длилась почти год, было использовано три тонны натурального янтаря, которым покрыты стены, потолок и лежаки. Были тщательно изучены и проведены консультации со специалистами о том, как лучше использовать лечебные свойства янтаря: учёные утверждают, что человеческий организм вырабатывает небольшое количество янтарной кислоты - до 200 грамv - каждый день, но при больших психических и физических нагрузках её ресурсы резко истощаются, следствием чего является ослабление иммунной системы, усталость и апатия. Осенью 2018 г. была завершена и реконструкция палангского отеля Gradiali 4*+ (160 номеров), год спустя — в октябре нынешнего года в эксплуатацию введена собственная скважина хлоридно-сульфатной натриево-кальциево-магниевой воды «Жворуне», по составу напоминающей минеральную воду курорта Друскининкай. Одна из новых достопримечательностей Паланги — основанный графами Тышкевичами в 1877 г. и возрождённый после пожара 2002 г. курхаус на двести мест, в котором проводятся концерты классической музыки. «Все давно привыкли к тому, что находящаяся совсем недалеко от Паланги Клайпеда воспринимается гостями Литвы как её важнейший порт, а в плане туризма — в лучшем случае как ворота знаменитой Куршской косы, - сказала директор туристско-информационного центра Клайпеды Анна Тимонина-Мицкевичене. - А между тем нам есть что показать». Самой интересной новинкой Клайпеды, располагающей сегодня 23 гостиницами различного уровня на 959 мест и 10 гостевыми домами, являются, безусловно, ночные походы на лодках-каноэ ручной работы по реке Данге (протяжённость — 1,5 км). Многим известен Морской музей Клайпеды. Меньше известен его дельфинарий (16 дельфинов), в котором проводятся специальные курсы дельфинотерапии для больных ДЦП и другими тяжёлыми заболеваниями детей. В 2020 году в Клайпеде откроется один из крупнейших в Литве центров пластической хирургии. Представляет интерес Клайпеда и для тех, кто занимается активным отдыхом — в сравнительно небольшом по площади городе проложено более 120 км велосипедных дорожек. «Думаю, любители активного отдыха по достоинству оценят и наш джазовый морской фестиваль, который проходит в последние выходные июля, - добавила г-жа Тимонина-Мицкевичене, - ведь увлечение джазом неотделимо от физической активности!» Любителей экзотического отдыха привлекут и предлагаемые сетью отелей Amberton полёты на самом большом в Европе воздушном шаре, который одновременно является 16-местным летающим рестораном. /TOURBUS.RU

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