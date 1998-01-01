Фестиваль круизов снова держит правильный курс

Главное профессиональное мероприятие круизного рынка России вновь пройдет в двух столицах в конце февраля

Пятый ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в феврале в двух столицах:

20 февраля 2020, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский пр-т, 18

25 февраля 2020, Москва, отель «Марриотт Роял Аврора», Петровка, 11

Первое профессиональное мероприятие Фестиваль круизов, посвященное всем аспектам круизного рынка, с успехом стартовало в апреле 2016 года в Москве, а с 2017 года проводится накануне высокого сезона в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге, и по праву является главным профессиональным мероприятием круизного туристического рынка.

В2В-фестиваль ежегодно собирает ведущих круизных операторов и агентов, а также многочисленных гостей - представителей туристических компаний, MICE-агентств и корпоративных клиентов.

Организатор мероприятия - медиа-холдинг «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма.

В прошлом году московский фестиваль собрал более 400 представителей ведущих операторов, специалистов и профессионалов круизной отрасли, турагентств и профильных компаний. И более 200 гостей в Санкт- Петербурге получили возможность пообщаться на workshop с представителями круизных компаний и узнать об особенностях этого вида туризма, специфике продажи различных видов круизов, посетить мастер-классы и презентации.

Среди участников фестиваля были такие известные компании, как Costa Cruises, «Инфофлот», «НИКА», «ВодоходЪ», PAC GROUP, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA, Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Very Good Transfer, "Петербургские круизы", Exotic Heritage Group и другие.

Партнерами мероприятия стали круизная компания Costa Cruises, международные туристические выставки «Отдых» и «Интурмаркет".





В рамках Фестиваля круизов-2020: пресс-конференция, workshop для специалистов, обучающие семинары, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея.





Официальный сайт фестиваля www.festival-cruise.ru

Дополнительная информация:

Ирина Ильина

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