Новости

ДТП в Доминикане: Развитие событий

Назван виновник аварии/ Дипломаты оказывают помощь туристам, утратившим документы в ДТП/ Опровергнута информация об ампутации рук у девочки, пострадавшей в ДТП

Назван виновник аварии

Доминиканская транспортная компания Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими туристами, назвала виновника аварии, пишет газета Listin Diario.

Напомним, что ДТП с российскими туристами произошло во вторник в восточной части Доминиканской Республики недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт Ла-Романа.

В результате инцидента пострадали 27 человек, шесть из них остаются в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – туристы Anex Tour.

"Авария произошла, когда автобус с туристами пытался объехать грузовик. Водитель грузовика беспорядочно двигался по дороге, перемещаясь из одной полосы в другую. Когда автобус начал совершать маневр, грузовик врезался в его правый бок сзади", — сообщает издание.

В Monumental подчеркнули, что у водителя туристического автобуса – безупречная репутация, он участвовал в тренингах и проходил медицинские тесты, в том числе на наркотики. Автобус марки Yutong, попавший в ДТП, — 2016 года выпуска, он был оснащен необходимыми системами безопасности.

Дипломаты оказывают помощь туристам, утратившим документы в ДТП

Российские дипломаты оказывают помощь туристам, утратившим документы в ДТП, сообщает посольство РФ в Венесуэле. "Ввиду утраты паспортов отдельных граждан ведется работа по оформлению документов для их возвращения на Родину", — говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, в настоящее время нуждающиеся в стационарном лечении находятся в больницах в городе Санто-Доминго и Игуэй. Шесть пациентов пребывают в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести зафиксированы у 21 человека.

В посольстве отмечают, что пятеро россиян, получив необходимую медпомощь, выписаны из больниц и находятся в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения в Россию. Семь россиян уже вылетели в Москву.

Опровергнута информация об ампутации рук у девочки, пострадавшей в ДТП

Страховая компания ERV опровергла информацию об ампутации рук у 12-летней девочки, пострадавшей в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане.

"В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было. Действительно, травмы у туристов разные, есть и сложные, и легкой степени, я не могу все назвать", — сообщила исполнительный директор страховщика Юлия Алчеева.

Ранее ряд СМИ сообщили, что одна из пострадавших – 12-летняя россиянка – после ДТП лишилась обеих рук.

/TOURBUS.RU



