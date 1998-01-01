Новости «Библио Глобус» сменил «Пегас» и «Анекс» на рынке чартерных рейсов на Занзибар Наши эксперты обсуждают, удастся ли восстановить резко снизившийся в этом году российский турпоток на экзотический танзанийский остров

Как сообщает АТОР, в прошлом году в Танзании благодаря чартерным рейсам туроператоров на остров Занзибар побывали почти 10 тысяч россиян, что почти в 4 раза выше показателей за 2017 год. Правда, этот год для направления складывается не столь удачно – прежде всего, из-за того, что чартерная перевозка на направлении сократилась. Согласно данным Погранслужбы ФСБ России, в Танзанию за первые 9 месяцев 2019 года приехали лишь 2614 туристов из России, тогда как в прошлом году за аналогичный период страна приняла на пять тысяч больше. Как отмечает АТОР, Занзибар на российском рынке начал набирать популярность два года назад, когда туроператор «Пегас Туристик» начал продавать туры на остров на базе чартерных рейсов аффилированного перевозчика Nordwind. А в прошлом году и туроператор ANEX Tour начал предлагать своим туристам туры на Занзибар, сформированные на базе чартерной перевозки. При этом, считают эксперты АТОР, туроператоры не получали ожидаемых объемов и работали на грани рентабельности. Вероятно, это стало причиной того, что на предстоящий зимний сезон оба игрока решили не ставить чартеры в Танзанию. В этом году на смену «Пегасу» и ANEX Tour пришел туроператор «Библио Глобус». Собственная полетная программа туроператора на бортах авиакомпании «Россия» стартовала 27 октября и продлится до конца марта. До Нового года рейсы будут выполняться раз в неделю, после – дважды в неделю. «Спрос на экзотическое направление Танзания очень высокий. Загрузка чартеров на ноябрь составляет почти 85%. Глубина бронирования достигает марта», – рассказали в пресс-службе «Библио Глобуса». Представители туристической розницы также подтверждают: продажи туров в Танзанию с вылетом в ноябре идут очень хорошо, поскольку туроператор предлагает весьма выгодные цены. Кроме того, на новогодний период туроператор Coral Travel взял блоки мест на бортах авиакомпании Oman Air с отелями на моментальном подтверждении. Далее игрок продолжит летать на регулярных рейсах. «Мы видим интерес не только к Занзибару, но и к материковой Танзании (сафари). Возможно, что наблюдаемый рост бронирований стал возможным благодаря тому, что мы проводим много обучающих программ для турагентов (семинары, вебинары, бизнес-завтраки). Они стали больше знать о данном направлении и уверенней предлагать туристам», – рассказали в пресс-службе туроператора Coral Travel. В то же время в беседе с нашим порталом Вадим Шувалов, генеральный директор компании «Мама Африка», отметил: «Говорить о росте спроса на Занзибар очень сложно. Мы не работаем с бюджетными туристами, кроме всего прочего, они большей частью сами бронируют себе поездки через сайты типа Booking.com. Наш основной продукт – сафари. Иногда наши клиенты посещают Занзибар в рамках своих туров, но цифр я не назову. Если говорить в целом, то Занзибар - направление сложное, хотя там возможен неплохой пляжный отдых. Говорить о популярности чартеров по данному направлению я не возьмусь, поскольку, на мой взгляд, если есть адекватная регулярка, чартеры просто не нужны». /TOURBUS.RU

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