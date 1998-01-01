Новости «TUI Россия» предлагает пересмотреть cистему создания фонда персональной ответственности туроператоров Наши эксперты комментируют предложения по изменению отраслевого законодательства, с которыми выступил заместитель гендиректора «TUI Россия»

Как сообщает РСТ, заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко на прошедшем в Сочи IV Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов заявил, что среди основных сдерживающих факторов развития туризма в России – несовершенство отраслевого законодательства. В частности, по мнению спикера, давно назрела необходимость изменить порядок формирования фондов персональной ответственности туроператоров. По словам г-на Сирченко, пришло время для более четкого разграничения и распределения ответственности всех участников туристического рынка – туроператоров, турагентств, онлайн-агентств, перевозчиков, транспортных компаний и средств размещения. В TUI считают также, что необходимо менять критерии оценки платежеспособности и рисков банкротства участников рынка. Однако на первое место в списке назревших проблем эксперт поставил фонды персональной ответственности туроператоров (ФПО). По словам г-на Сирченко, действующий механизм формирования и использования этого фонда приводит к серьезным негативным последствиям. Излишняя финансовая нагрузка, невозможность использовать средства ФПО провоцирует некоторых участников рынка на недобросовестное ведение бизнеса, в частности, разделение турпродукта и создание множества юридических лиц. Самая большая проблема, по мнению спикера, в том, что для пополнения ФПО у турфирм регулярно изымаются значительные объемы «живых» денег, которые не используются в бизнесе и вообще оказываются фактически замороженными. А ведь одновременно с формированием персонального фонда туроператоры оформляют фингарантии и пополняют резервный фонд «Турпомощи». Так, общий объем «замороженных» фингарантий «TUI Россия» – финансовое обеспечение, резервный фонд и ФПО – к концу этого года составит почти 1 млрд рублей. «Если мы продолжим наращивать объемы в том же темпе, через три-четыре года это будет уже 5-6 млрд рублей», – рассуждает г-н Сирченко. В TUI полагают, что, не трансформируя работающий резервный фонд «Турпомощи», надо скорректировать порядок формирования ФПО – ограничить использование «живых» денег. «Необходимо ограничить максимальный размер ФПО суммой, составляющей 2% от совокупной стоимости турпродукта за год. Одновременно, в целях сохранения защиты прав туристов, установить такой порядок формирования финансовой гарантии, при котором каждый туроператор обязан застраховать или заключить договор банковской гарантии на сумму в размере 5% от полной стоимости турпродукта за год», – пояснил эксперт. В TUI уверены, что предлагаемые изменения никоим образом не уменьшат защиту прав туристов, но снизят финансовую нагрузку на туроператоров. А это будет способствовать активизации туристической деятельности и благотворно влиять на стоимость турпродукта. «Мы три года наполняем фонд персональной ответственности, но уже сейчас ясно: если компания продолжит активный рост, то вообще никогда не сможем достичь максимального размера ФПО в 7%, продолжая изымать из оборота и замораживать значительные суммы», – заметил г-н Сирченко. Комментируя нам предложение топ-менеджера TUI, Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, отметил:«Я согласен с тем, что нынешние механизмы страхования и регулирования туристического рынка абсолютно не выполняют свою функцию. Они создают излишнюю финансовую нагрузку на туроператоров, при этом не гарантируя их надёжность. При этом агентский рынок никак не регулируется, что даёт агентствам возможность самостоятельно формировать турпродукт, формально не подходящий под определения пакетного, но являющегося таковым по факту. Однако предложения, выдвинутые TUI, не решают проблему в целом. Они обоснованы для крупных операторов, но не для небольших компаний. В целом же вопрос кардинального пересмотра существующих мер регулирования туристического рынка не просто назрел, а давно требует срочного решения. При этом необходимо привлечение экспертов из числа работников туротрасли с учётом их мнений». Светлана Кречкина, руководитель отдела по связям с общественностью «ВАНД Интернешнл», со своей стороны, добавила: «Предложений по изменению законодательства в последнее время поступает много. Так, к примеру, о страховании каждой путевки говорят на рынке давно, еще со времени введения механизма фингарантий. Однако для этого механизма надо понимать возможности страховщиков. А способны ли они такой объем перестраховать, хватить ли у них емкости? Это был бы самый удобный вариант для всех, однако, видимо, есть причины, почему этот механизм не разработан и не внедрен». /TOURBUS.RU

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