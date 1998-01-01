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28 ноября
Норвежские фьорды станут ближе
Впервые русские группы смогут отправиться в круиз к фьордам на лайнере Monarch, рассчитанном на 2766 пассажиров
С августа 2020 года далекие норвежские фьорды станут более доступными для россиян. Вариантов отправиться в путешествие из Санкт-Петербурга стало ещё больше, сообщает PR-служба круизного центра «Инфофлот», на сайте которого эти круизы уже открыты.
Круизы «Норвежская сказка о фьордах» состоятся на лайнере Monarch, принадлежащем компании Pullmantur Cruises, 1-13 и 17-29 августа 2020 года: первый – с отправлением из норвежского Тронхейма и возвращением в Санкт-Петербург, второй – наоборот.
Кстати, прямых рейсов между Тронхеймом и Россией нет, но есть удобные перелеты с минимальными стыковками. Например, из Тронхейма в Москву – на крыльях KLM через Амстердам или на Finnair через Хельсинки. А из Санкт-Петербурга в Тронхейм на KLM также через Амстердам
Маршрут круиза включает в себя красивейшие города Норвегии, Германии, Швеции и Эстонии. Туристы побывают в модерновом Олесунне, известном как город джаза Молде-Фьорде, западном Нордфьорде, а также во втором по величине в Норвегии Бергене, торговом Гётеборге, посетят старинный ганзейский порт Росток, небольшой шведский городок Нюнесхамн и уютный Таллинн.
Стоимость круиза начинается от 1 331 евро с человека. В эту цену включены: проживание в каюте; портовые сборы; напитки и питание по системе «полный пансион»; развлекательные программы на борту; услуги русскоговорящего сотрудника, чаевые.
Примечательно, что из 13 дней путешествия всего пару дней туристы полностью проводят в море, остальные – наполнены экскурсиями.
Лайнер Monarch вмещает на своих 11 палубах 2766 гостей. Туристов удивит семиэтажный атриум с мраморными лестницами и стеклянными лифтами, поднимающими гостей на самую высокую точку судна – Atalaya 360.
Также на борту находится казино, ночной клуб, несколько баров и ресторанов с кухнями народов мира, театр, детские клубы, спа- и фитнес-центры и даже стена для скалолазания, расположенная на высоте 60 метров над уровнем моря.
/TOURBUS.RU
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