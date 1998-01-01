Конференция «Онлайн Трэвел» обсудила цифровое будущее туризма

Более трехсот специалистов приняли участие в международном форуме онлайн-туротрасли, прошедшем уже в седьмой раз

Седьмая Международная конференция и выставка «Онлайн Трэвел» – площадка для встречи экспертов, желающих обсудить тенденции, прогнозы, вызовы и перспективы туристической отрасли – прошла в столице в середине ноября. В событии участвовало более 300 человек.

Главными темами конференции стали тренды развития туристической отрасли, мультимодальные путешествия и внедрение инновационных цифровых технологий.

В ходе первой части конференции обсуждались изменения, произошедшие в отрасли за год, и будущее туристической индустрии в эпоху цифровой трансформации.

Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, рассказал, что основной целью профессионалы отрасли видят рост объемов внутреннего туризма и развитие всех видов транспорта с целью создания единой системы, максимально облегчающей путешественнику планирование и осуществление поездок.

Стратегия-2035 года состоит в утроении инвестиций в туристический сектор, - заявил эксперт.

Дмитрий Горин отметил: «Стратегия развития туризма предполагает инвестиции во все виды туристической инфраструктуры, субсидирование успешных проектов в сфере туризма за счет льготных кредитов и налоговых льгот, упрощение визовых формальностей, подготовку кадров для туризма. Цель стратегии – создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счет своего высокого качества».

Другой ключевой момент – развитие новых информационных технологий и полный переход к электронному документообороту. Андрей Осинцев, директор компании «Связной Трэвел», Ольга Суслова, директор по развитию стратегических партнерств компании Google, а также другие участники панельных дискуссий поделились своими экспертными мнениями о мировых тенденциях в туристической отрасли, взглядами на новые технологии и их особенности, целями, задачами и первыми итогами обновленной стратегии развития туризма.

Чи Тунг Уи, старший директор по продажам международных авиаперевозок китайской компании CTrip.com, рассказал о мировых тенценциях развития онлай-тревел-агентств, главными из которых, по его мнению, являются ускоряющийся переход к использованию мобильных устройств для бронирования путешествий и расширение доступного контента. Также, по его словам, в прошлом году объем выездного туризма из Китая составил около 150 млн чел., из них на России пришлось всего около 1%. Однако потенциал роста огромен, поскольку в настоящее время всего 8% китайцев имеют паспорта.

Сюзанна Халонен-Маннер из Norwegian Air выступила по теме реагирования в чрезвычайных ситуациях и поделилась цифровыми кейсами компании.

Тарас Демура, генеральный директор TUI Russia&CIS, заявил «Сегодня очень интересным образом рынки онлайн-агентств и классических туроператоров движутся навстречу друг другу, и сейчас не стоит вопрос о том, кто победит, онлайн или офлайн. Победят те, кто построит бизнес на стыке технологий и компетенций, то есть мы говорим о том, что на сегодняшний день онлайн-порталам нужна правильная экспертиза, которой требуют клиенты.

У туроператоров она есть, но у них недостаточно технологичности. Если подружить технологичные порталы с компетенциями туроператоров, это и будет многоканальный бизнес завтрашнего дня».

Андрей Осинцев, директор «Связной Трэвел», отметил: «В мире и, в частности, в России авиакомпании становятся ближе к пассажиру и начинают взаимодействовать все больше напрямую. Метапоисковики, забирающие большой объем трафика и выступающие в качестве площадок, где люди привыкли выбирать путешествия, трансформируются и становятся агентами. Сейчас агенты берут на себя роль планировщика путешествий и перестраивают свою деятельность под новый формат». Андрей Осинцев считает, что основное время должно быть уделено путешествию, а не его планированию, и задачей агента является облегчение участи путешественника и оптимизация его времени наряду с максимально положительными впечатлениями от услуг.

Вторая часть конференции была посвящена мультимодальным путешествиям.

Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров, «Альфастрахование», рассказал, что даже в такой устоявшемся сегменте, как страхование путешествий, новые цифровые технологии дают возможность предложить новые гибкие страховые продукты с динамическим ценообразованием, которые не требуют от пассажира оплачивать страховку тех услуг, которые он по факту не получает, например, страховать перевозку багажа с билетом по безбагажному тарифу.

Также спикеры обсудили будущее ОТА, технологические инновации, геомаркетинг как способ монетизации в регионах и монетизацию passenger experience, и, наконец, « битву за данные».

/TOURBUS.RU