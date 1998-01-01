Новости Таиланд ограничит минимальную стоимость туров в страну Эксперты рассказали, повлияет ли новый закон на российский рынок и насколько будет востребовано тайское направление в наступающем зимнем сезоне

Как проинформировал АТОР, Комитет по туризму Таиланда одобрил инициативу ограничения минимальной цены тура в королевство в соответствии с законом о туристическом бизнесе и гидах. Согласно данной инициативе, для гостей из-за рубежа, желающих посетить Таиланд, минимальная стоимость тура будет варьироваться в зависимости от региона: не менее 800 бат в сутки для туристов из стран Юго-Восточной Азии и не менее 1000 бат для посетителей из других азиатских стран. Минимальная стоимость тура при этом не включает стоимости авиабилетов. На российском туристическом рынке новость восприняли первоначально негативно, - сообщает АТОР. «Таиланд с таким законом станет дороже, а это непременно отразится на продажах», - выражали свои опасения представители туристической розницы в профильных группах в соцсетях, полагая, что закон коснется и российского рынка. Между тем Константин Кинель, глава службы маркетинга российского представительства Туристического управления Таиланда (ТАТ), поспешил успокоить российские туркомпании. Эксперт подтвердил, что такое требование закона есть, но оно в первую очередь направлено на китайских туристов, которые прибывают в Таиланд в рамках так называемых zero-profit tours, не приносящих никакой прибыли принимающим компаниям и, соответственно, государству. «Контролировать данный вопрос будет департамент Министерства туризма и спорта Таиланда, отвечающий за регистрацию и лицензирование тайских туркомпаний, так как это в первую очередь касается принимающих тайских туркомпаний. Кстати, определенные минимумы также введены для выездного и внутреннего туризма», - рассказал Константин Кинель. Для россиян и российских туркомпаний, по словам Константина Кинеля, этих требований нет, они касаются только принимающих и отправляющих туркомпаний Таиланда. Говоря о спросе со стороны российских туристов, г-н Кинель назвал его стабильным, без ярко выраженных взлетов и падений: «Вероятно, количество российских туристов в зимнем сезоне достигнет значений прошлого года, то есть приблизится к уровню 1,5 миллиона». Между тем, эксперты отмечают, что даже в случае введения такого правила и для российского рынка, негативного влияния на спрос оно бы не оказало. Как рассказали в пресс-службе ANEX Tour, наиболее частый запрос - это гостиницы 4*, цена на них в любом случае выше, чем минимальный порог, указанный тайскими властями. «За три года мы наблюдаем динамику увеличения среднего чека на туры в Таиланд, что говорит о более осознанном выборе страны, а не выборе last minute и самом бюджетном варианте. В этом году полетная программа на Пхукет осуществляется в том числе бортами AZUR air с бизнес-классом», - рассказала Алена Хитрова, руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour. Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус», пояснила: «Спрос на туры в Таиланд на данный момент соответствует аналогичному периоду прошлого года. Глубина бронирования достигла марта. Мы сохранили объемы перевозок на уровне прошлого года. На новогодние даты продажи туров в Таиланд также сохраняют высокий уровень прошлого года». Со своей стороны, Дарья Домостроева, руководитель службы по связям с общественностью компании «Интурист», заметила: «Путешествия в Таиланд пользуются стабильным спросом у российских туристов. У туроператора «Интурист» бронирования 2019 года идут активно, рассчитываем закончить год с небольшим приростом на направлении. Эксперты отдела Таиланда указывают на то, что возможное увеличение стоимости проживания на тайских курортах не затронет российских туроператоров, чей контрактинг уже полностью сформирован на весь предстоящий сезон». Наконец, в пресс-службе компании TEZ Tour, отметили: «В 2019 году мы наблюдаем активный спрос на отдых в Таиланде с перелетом по системе GDS. Самыми популярными являются путешествия на 11-12 ночей, чуть менее востребованы туры продолжительностью 8 и 15 ночей. Отдых на Пхукете выбирают 79% путешественников, второй по популярности является Паттайя (18,5% от общего числа заявок по направлению).

Ограничения на минимальную сумму турпакета в Таиланд не коснутся россиян, данные требования относятся только к принимающим и отправляющим туркомпаниям королевства и гостям из азиатских стран». /TOURBUS.RU



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