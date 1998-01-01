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AtlasGlobal прекратила полеты из-за финансовых проблем

Ведущие туроператоры прокомментировали последствия приостановки работы турецкой авиакомпании, активно работавшей на российском рынке

Турецкая авиакомпания AtlasGlobal прекращает полеты с 26 ноября до 21 декабря из-за финансовых трудностей, сообщается на сайте перевозчика.

"В соответствии с решением, принятым нашей авиакомпанией, мы вступили в новую фазу реструктуризации, чтобы предложить пассажирам другой уровень перевозки.

С 26 ноября 2019 года мы временно приостановили все наши рейсы до 21 декабря 2019 года. Продажа билетов приостановлена ​​до 16 декабря 2019 года на сайте авиакомпании и через другие каналы продаж", — говорится в заявлении.

Компания сообщает, что все процедуры, касающиеся изменения рейсов и/или возмещения купленных билетов, будут объявлены 16 декабря на сайте. Пассажиров компания просит направить свои вопросы и запросы на адрес callcenter@atlasglb.com с кодом бронирования (PNR).

Авиакомпания была создана в 2001 году, в ее парке 18 самолетов (один A319, три A320, 13 A321 и один A330-200), штаб-квартира находится в Стамбуле.

Компания выполняла регулярные рейсы из нового аэропорта Стамбула в ряд городов Европы, в том числе в Москву, а в летнем сезоне осуществляла чартерные рейсы из Антальи во многие города России.

Турецкая авиакомпания AtlasGlobal не работала с крупными российскими туроператорами, организованных туристов приостановка ее рейсов не затронет, - сообщает между тем «Интерфакс».

"Клиенты "Интуриста" в 2019 году не летали AtlasGlobal ни в Анталью, ни в Стамбул. Места на их рейсы мы не продавали", — сообщили в пресс-службе туроператора.

При этом "Интурист" запустил акцию, по которой пострадавшие пассажиры AtlasGlobal все-таки смогут отправиться из Москвы в Стамбул и не потерять отпуск. При предъявлении "сгоревшего" авиабилета AtlasGlobal туроператор предложит путешественникам замену на чартерный рейс Red Wings на аналогичную дату по той же цене.

В компании «TUI Россия» также рассказали, что не работали с этим турецким перевозчиком.

Другие крупные игроки рынка – Anex Tour, Coral Travel, TEZ Tour также сообщают, что имеют собственных перевозчиков и не пользовались услугами AtlasGlobal.

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нашим порталом отметил: «Игроки рынка давно знали о том, что у авиакомпании есть проблемы, так что эта новость была ожидаема. Хорошо, что это все случилось после высокого сезона, поэтому рынок это воспринял достаточно безболезненно.

При этом отмечу, что авиакомпания эта предоставляла качественные услуги по адекватной цене.

Конечно, жалко, что так сложилось. Думаю, если они найдут инвесторов, то вернутся на рынок».

/TOURBUS.RU



