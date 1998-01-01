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На «Ярославском взморье» появятся гольф-поля, коттеджи-юниты и храм XVII века

Генеральный директор курорта «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов рассказал о новинках зимнего сезона

За 2019 год парк-отель «Бухта Коприно», входящий в «горячую десятку» лучших отелей России, принял уже более 28 тысяч туристов. Генеральный директор курорта «Ярославское взморье» Дмитрий Родионов поделился с нашим порталом результатами года, а также рассказал о готовности к новому сезону.

По его словам, парк-отель рассчитан на триста гостей, и на Новый год уже выкуплено практически все размещение. И стало понятно, что требуется более широкая диверсификация приемных предложений.

«За последние годы курорт «Ярославское взморье» стал настоящей визитной карточкой Ярославской области и гордостью внутреннего туризма, - отметил Дмитрий. - Существенная часть гостей, но не подавляющая, это Москва. Остальной контингент – это жители Ярославля и области, Рыбинска и других близлежащих городов.

В настоящее время гостей «Бухты Коприно»ждут 42 коттеджа, 16 номеров в гостинице и 5 кают на дебаркадере. На территории парк-отеля есть также и виллы. Это огромные коттеджи, рассчитанные на 10 человек, ценой около 30 тысяч рублей за сутки проживания.

Туристско-рекреационный кластер «Ярославское взморье»продолжает планомерно развиваться и далее. Так, наряду с практически реализованным проектом аэродрома «Взморье» для воздушных судов весом до 10 тонн, этим летом здесь появилось гольф-поле, стрелковый клуб.

Настоящая гордость курорта - собственный яхт-клуб, который имеет плавучую, качественно оборудованную зправочную станцию. «Таких на Волге всего три заправки, еще две в Завидово и в Санкт-Петербурге, - отмечает Дмитрий. - Одновременно здесь могут швартоваться до 100 катеров и яхт».

Гендиректор добавляет, что они стараются привлекать к себе партнеров-инвесторов, чтобы общими усилиями развивать курорт. И рады, что эта мечта постепенно реализуется. Планы «Ярославского взморья» обширны.Так, скоро в парк-отеле будет запущен в эксплуатацию новый номерной фонд – небольшие одноэтажные коттеджи-юниты, сдвоенные, каждая часть рассчитана на двух человек. Уже готовы три домика, а планируется построить около 20.

Также совсем скоро на берегу рядом с парк-отелем вырастет впечатляющий храм Воздвижения Креста Господня. «Мы реставрируем здесь церковь XVII века, вернее, воссоздаем его заново по старым эскизам, на сохранившемся фундаменте. Церковь неоднократно разрушалась, и за прошлый век здание пятиглавого собора было превращено в настоящие руины», - рассказал г-н Родионов.

«В целом, на сегодняшний день территория парк-отеля составляет 50 гектаров, а вместе с природным парком «Заповедный лес» - 180 гектаров. И наша главная задача - не испортив, правильно и бережно освоить эту землю», - заключил гендиректор курортного комплекса.

/TOURBUS.RU