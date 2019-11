Новости Hard Rock ждут перемены Гостиничный холдинг RCD Hotels провел вчера пресс-завтрак в столичном Hard Rock Cafe

26 ноября в Hard Rock Cafe Moscow на Старом Арбате прошёл пресс – завтрак холдинга RCD HOTELS, в который входят отели брендов Hard Rock Hotels All-inclusive, UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya, Eden Roc Miami Beach, а также Nobu Hotels в Майами-Бич, Лос-Кабос и Чикаго. В ходе мероприятия Роман Цаллагов, менеджер по продвижению RCD HOTELS в России, Украине, странах СНГ и Северной Европы презентовал каждый из отелей холдинга, а руководители отделов: Ромеро Медеро, коммерческий директор RCD HOTELS, отвечающий за европейские рынки, Рамон Ромеро, руководитель отдела продаж Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana и Ирма Йео, руководитель отдела продаж UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya поведали о новинках, которые ждут клиентов в 2020 году. В частности, в Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana с 29 января 2020 по 23 февраля 2020 будет проходить новое шоу Bazaar от легендарного Cirque Du Soleil, ожидается около четырёх масштабных музыкальных концертов в течении всего года, а с апреля 2020 в отеле планируется реновация номерного фонда. Чтобы не мешать отдыху клиентов, корпуса будут закрываться один за другим, а дневные активности и анимация перераспределяться в те зоны комплекса, где не проходят ремонтные работы. «Наши клиенты даже не заметят, что в отеле проходит реновация, так как всеми работами будет заниматься компания из США, которая специализируется на реновации номерного фонда отеля при полностью работающем комплексе» - Рамон Ромеро, руководитель отдела продаж Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana. UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya недавно получил Five Diamond Award, которой награждаются немногие отели уровня 5* Deluxe, что ещё раз подтвердило высокий уровеньсервиса и стандарты качества этого отеля и его присутствие в рейтинге The Leading Hotels Of The World. «Мы очень рады, что российский рынок в этом году вошёл в топ-5 по продажам UNICO 20º87º и уверены, что динамика продаж будет только нарастать. На новый год мы подготовили программу Superbia, которая пройдёт в отеле с 27 декабря 2019 по 1 января2020» - Ирма Йео, руководитель отдела продаж UNICO 20º87º Hotel Riviera Maya. Ещё одним значимым событием для RCD HOTELS в 2019 году стало открытие по франшизе Nobu Hotel Los Cabos - первого отеля цепочки Nobu Hotels в Мексике. Официальный запуск отеля состоялся 13 ноября, на котором традиционно присутствовали шеф-повар Нобу Мацухиса и актёр Роберт Де Ниро. Знаменитости со всего мира съехались в этот вечер в Кабо-Сан-Лукас, в том числе Леонардо Ди Каприо. «Этот год для нас очень хорошим! Мы уже прибавили в продажах +12% , а средний чек за аналогичный период увеличился на 8%. И мы будем только наращивать показатели и проводить более гибкую тарификационную политику в 2020 году» - заклюсил Роман Цаллагов, менеджер по продвижению RCD HOTELS. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка