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В Албании произошло сильное землетрясение/ МИД РФ предупредил туристов о наводнениях и штормовых ливнях в Греции/ Еще один россиянин скончался во время отдыха в Паттайе

В Албании произошло сильное землетрясение

Число погибших в результате сегодняшнего ночного землетрясения в Албании увеличилось до 14 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны.

Еще около 600 человек пострадали, сообщили в Министерстве здравоохранения Албании. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Посольство России в Албании ранее сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Землетрясение привело к обрушению большого количества зданий. Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию драматичной. "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", — сказал Мета.

По словам премьер-министра Эди Рамы, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Дурресе и Тумане, однако все службы активно работают, чтобы спасти людей.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

МИД РФ предупредил туристов о наводнениях и штормовых ливнях в Греции

Сложные метеоусловия и красный уровень погодной опасности сохранятся сегодня в Греции, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Греция – 26 ноября в стране сохраняются сложные метеоусловия: обильные осадки и сильный ветер; угроза оползней; в западных регионах действует "красный уровень" метеоопасности; повреждения инфраструктуры; возможно ограничение дорожного движения", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Шторм "Гирионис" обрушился на Грецию на выходных и привел к хаосу в городах по всей стране. По данным местных СМИ, из-за тяжелых погодных условий в западной Греции затонула лодка с двумя людьми, они погибли.

Десятки людей эвакуированы из затопленных домов, есть помехи для движения морского транспорта. К вечеру понедельника шторм сместился на восток страны.

Еще один россиянин скончался во время отдыха в Паттайе

Российский турист потерял сознание и скончался в ванной арендованного дома в тайской Паттайе, сообщает портал Pattaya News.

"Россиянин в возрасте 64 лет прибыл в Джомтьен на отдых вместе с друзьями. Они арендовали дом, где мужчина решил принять душ. Внезапно его друзья услышали громкий шум из ванной – они бросились к нему, но турист не подавал признаков жизни", — пишет портал.

Друзья россиянина вызвали полицию и спасателей, прибыв на место, они констатировали смерть.

"Турист принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, в этом причина трагедии. По словам его спутников, он любил Паттайю и часто там бывал", — отмечает портал.

/TOURBUS.RU



