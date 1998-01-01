Новости Сергей Толчин: «Все вопросы с туристами, столкнувшимися с фактами требования повторной оплаты, решаются» Руководитель компании «Интурист» рассказал, с чем связаны проблемы, возникшие в минувшие выходные у части клиентов компании, отдыхавших в Турции

По информации АТОР, в минувшие выходные в профессиональных закрытых группах стали появляться сообщения о случаях незаселения туристов, приобретших туры «Интуриста», в отели ряда известных турецких цепочек. Упоминались, в частности, отели Trendy Lara, MAXX Royal Belek, отели цепочки Limak. По утверждениям турагентов, с туристов отели просили деньги и заявляли, что их бронирования «аннулированы». В связи с этим исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин прояснил ситуацию с нынешней деятельностью компании. По его словам, «Интурист» работает в плановом режиме. 99% всех заселений туристов также идут в плановом режиме. Да, было несколько случаев, где отели просили оплату с туристов, но такие вопросы решаются в оперативном режиме, и если где-то туристы все же понесли расходы из-за этого, то все денежные средства, безусловно, будут возвращены, а туристам за возникшее неудобство мы предложим компенсацию». «Сейчас вопросы с туристами, столкнувшимися с фактами требования повторной оплаты, решаются. Все они будут заселены согласно своим бронированиям. Уже решены проблемы в Trendy Lara, решаются вопросы и с другими сетями», - отметил Сергей Толчин. По его словам, все эти случаи связаны с обновлениями принимающей компании в Турции. Обновления связаны, в том числе с заменой производственной системы принимающей компании, которая обеспечивает отправку броней в отели. Из-за этого иногда отели просто не видят брони. «Некоторые отели в данной ситуации также уточняют детали дальнейшего сотрудничества. Принимающая компания туроператора обновляется, у нее обновляются реквизиты и пр. Из-за этого возникает путаница – от кого бронь, а от кого оплата. В связи со сменой акционера неминуемо возникают некоторые трансформации в сотрудничестве с партнёрами. Сейчас все такие ситуации «разруливаем» в ручном режиме, но к середине следующей недели все вернется в норму», - подчеркивает г-н Толчин. Источники АТОР на турецком отельном рынке сообщают, что, действительно, теперь туристы «Интуриста» в Анталье бронируются через новую принимающую компанию - Exclusive Travel, которая является совместным предприятием владельца ANEX Tour и владельца сети MAXX Royal. Со сменой принимающих компаний и связаны отдельные случаи непонимания отелей, от кого именно бронируются туристы. Но все такие случаи решаются принимающей стороной оперативно, подтверждают они, и поводов для беспокойства у туристов и турагентов нет. Добавим, что последний сбой произошел утром в понедельник в отеле Rixos Sungate 5* в Кемере. Ситуация также была оперативно урегулирована. Напомним, что в середине ноября пресс-служба компании «Интурист» официально подтвердила, что в результате проведенной сделки владелец ANEX Tour Нешет Кочкар приобрёл въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес «Интурист», розничную сеть, технологии и другие активы, которые раньше принадлежали Thomas Cook Group. В сообщении также указывалось, что в результате сделки бизнес «Интуриста» не будет слит с компанией ANEX Tour, а его бренд будет сохранен. Комментируя громкую сделку, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в частности, отметил в беседе с нашим корреспондентом, что «обычно слияние таких крупных компаний влечет за собой и определенные проблемы. К примеру, у каждого своя корпоративная культура, поэтому процесс интеграции может занять несколько лет. Можно вспомнить опыт самого «Интуриста», который за последние пять лет поглотил несколько обанкротившихся компаний, у них проходила интеграция не так уж и гладко. Если же говорить о влиянии события на внутренний туризм, то я полагаю, что Anex в большей степени интересует турецкий поток «Интуриста» и страны, где он сам работает как оператор. Это прекрасная возможность быстро нарастить объемы». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка