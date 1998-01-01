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26 ноября
Открывающаяся новая трасса сократит вдвое время трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх
Эксперты обсуждают, заинтересуют ли возможности новой скоростной трассы, соединившей египетскую столицу и популярный курорт, российских туристов
Как сообщает АТОР, уже в декабре официально откроется новая трехполосная трасса, благодаря которой время трансфера из Каира в Шарм-эль-Шейх сократится вдвое.
В Египте в тестовом режиме запустили новую трассу из Каира в Шарм-эль-Шейх длиной 342 км. Эта магистраль на 200 км короче ныне действующей, благодаря чему путь из столицы до этого красноморского курорта на автомобиле займет вместо привычных 8-9 часов всего около 4 часов. Разрешенная скорость составит 120 км/час.
Новая трасса, как заявил губернатор Южного Синая Ахмет Фуда, будет качественно иной: на ней не будет крутых поворотов и опасных для обгона участков. Вдоль магистрали через каждые 50 км разместятся придорожные кафе, 14 заправочных станций и пункты скорой помощи.
Важно и то, что на трассе уже будут организованы стационарные пункты полиции, из которых на патрулирование участков дороги будут выезжать мобильные группы.
Уйдет ли в прошлое практика сопровождения вооруженными полицейскими или солдатами туристических автобусов, следующих из Шарм-эль-Шейха на экскурсии или в аэропорт, египетская сторона умалчивает, - отмечают в АТОР.
Между тем, опрошенные нами эксперты отмечают, что российские операторы продолжают ждать начала чартерного сообщения с египетскими курортами, которое вновь отложено.
Так, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил в беседе с нами: «Не думаю, что новая трасса заставит кого-то из наших туристов отправиться сейчас на отдых в Шарм-эль-Шейх.
Это очень неудобно. Ведь сначала нужно добраться до Москвы, а потом уже до Шарм-эль-Шейха и оттуда еще трансфер в Каир. Если будет востребовано это предложение, то только у тех, кто уже отдыхает в Шарме. Вот они смогут поехать на экскурсию в Каир. Что раньше было практически невозможно из-за долгого пути».
Отметим, что по итогам 2019 года АРЕ рассчитывает принять 13 млн иностранных туристов. При этом, по данным египетской стороны, в 2018 году в АРЕ побывало 145 тыс. граждан РФ (+54% к уровню 2017 года).
Как считают российские эксперты, с учетом стыковочных рейсов через Стамбул и другие иностранные аэропорты российский самостоятельный поток в Египет приблизится к 200 тыс. человек, что составит лишь около 1,5% от всего въездного турпотока в страну.
/TOURBUS.RU
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