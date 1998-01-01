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Депутаты хотят ограничить иностранный капитал в российском турбизнесе

Эксперты комментируют идею главы Комитета по спорту и туризму Госдумы ограничить иностранное инвестирование туроператорских компаний

Как сообщает официальный сайт Госдумы, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев “провел круглый стол на тему использования туроператорами инструмента защиты туриста в форме электронной путевки”.

В заседании приняли участие зам. председателя комитета Сергей Кривоносов, зам. министра экономического развития РФ Сергей Галкин, начальник Правового управления Ростуризма Изо Арахамия, гендиректор ООО «Пегас» Анна Подгорная, президент Альянса туристических агентств Наталья Осипова и руководители ряда туроператоров.

Выступая перед собравшимися, Михаил Дегтярев отметил: «Один из важнейших вопросов, который интересует государство и общество, – это обеспечение безопасности хранения и использования персональных данных миллионов наших туристов... Мы поддерживаем цифровизацию и разработку высокотехнологичных систем, которые смогут сделать рынок туристических услуг прозрачным и надежным. При этом считаем, что внедрение должно быть постепенным, пройти тестирование, соответствовать стандартам качества».

Кроме того, г-н Дегтярев сообщил, что «на следующей встрече с представителями профильных ведомств и экспертами будет обсуждаться вопрос ограничения доли иностранного капитала в туристических организациях”.

Как заявил глава комитета, «в целях обеспечения защиты национальных интересов России и формирования прозрачного делового климата закон устанавливает ограничения на участие иностранных инвесторов в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

Возможно, нам пора установить подобные ограничения и в сфере туриндустрии, чтобы доходы от ее развития оставались в отечественной экономике».

Между тем, как отметил, комментируя в обсуждении этой темы в соцсетях, учредитель юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов, “контролировать необходимо не участие иностранных инвесторов, а налогообложение получаемых доходов... Туризм тем и примечателен, что позволяет привлечь иностранные инвестиции и международные туристические корпорации, интегрировать отечественный турбизнес в глобальный».

В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Не думаю, что это предложение актуально. Официально у нас на рынке не работают туроператоры с капиталами, размещенными за рубежом. Директора компаний – граждане России.

А если какие-то подобные компании и есть, то они давно скрыли свои зарубежные финансовые корни».

/TOURBUS.RU



