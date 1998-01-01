«TUI Россия» впервые поставит чартеры в аэропорт Бриндизи в итальянской Апулии

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе компании «TUI Россия», оператор расширяет свое присутствие на итальянском направлении. В активе туроператора уже есть собственные полетные программы в Римини, Верону, Турин и Ламеция-Терме (Калабрия). В летнем сезоне 2020 к этим программам туроператор впервые добавит чартер в Апулию.

Рейсы из Москвы в аэропорт города Бриндизи будут выполнятся на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии». Старт цепочки назначен на 30 мая, полеты продлятся до начала октября еженедельно по субботам. На маршруте будет эксплуатироваться лайнер Airbus – 321.

Планируется, что отдохнуть в предстоящем летнем сезоне на курортах Апулии смогут более 4 тыс. туристов TUI.

Напомним, что из российский туроператоров ранее никто не ставил программы в аэропорт Бриндизи. Эта программа станет эксклюзивным предложением TUI.

Как отметили в компании, «регион Апулия расположен на юге страны на полуострове Салентина на самом «каблуке» Италии. Здесь любят отдыхать итальянцы и туристы из Европы. К их услугам роскошные пляжи и чистое море, а еще богатое историко-культурное наследие, в том числе знаменитый город Бари с базиликой Святого Николая, в которой хранятся мощи святого чудотворца.

Примечательно, что регион Апулия омывают два моря Адриатическое и Ионическое. Утром можно прогуливаться по городу Галлиполи на Ионическом побережье, а проехав всего 50 км на восток оказаться в городке Отранто на Адриатике.

Побережье Базиликаты, куда отправляются новые рейсы - одно из красивейших в Италии с практически первозданной природой. Живописные пляжи в обрамлении скал манят золотистым песком и прозрачной водой. Туристическая инфраструктура в Базиликате, по сравнению с большинством других итальянских побережий, меньше развита и в этом скрыта основная прелесть отдыха – уединение на лоне природы. К тому же цены в Базиликате гораздо ниже, чем в других курортных регионах страны.

Привлекательна Базиликата и с экскурсионной точки зрения - здесь находятся древний город Матера, построенный прямо в скале, множество интересных музеев, средневековых церквей – а также вполне современных пляжных курортов с развитой инфраструктурой и ласковым морем».

На сайте туроператора уже доступны для бронирования отели Апулии, ассортимент туров будет пополнятся.

Комментируя нам спрос на направлении, Юлия Андрющенко, руководитель отдела «ВАНД Интернешнл», рассказала нашему корреспонденту: «Спрос на отдых в Апулии есть, и растет с каждым годом - это не только пляжный отдых, а также экскурсионные туры. Рейсы S7 в Бари. Которые мы используем, заявлены с конца апреля, и с июня будут летать пять раз в неделю. Мой прогноз самый оптимистичный – планируем серию гарантированных экскурсионных туров по этому региону в мини-группах (8-15 человек) и комфорт-группах (24-26 человек). В 2020 году у нас будет в два раза больше дат гарантированных заездов на направлении».

/TOURBUS.RU