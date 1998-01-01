Tax free в России перейдет на наличные

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет при возмещении иностранным гражданам НДС за покупки, произведенные в РФ (tax free), осуществлять выплату наличными, сейчас законно только перечисление на карту, - cообщает «Интерфакс».

Сответствующие поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в июле в Госдуму внесло правительство.

Отметим, что налоговый режим tax free — возврат НДС за произведенные иностранными гражданами в РФ покупки — введен в России с 1 января прошлого года. В рамках данного режима действующее законодательство о валютном контроле разрешает возмещение денег только на платежные карты, получать наличные запрещено.

При этом, как отмечал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, традиционно в этих режимах предлагается возврат денег как наличными, так и на карточки. "Поэтому для того, чтобы российская практика в данной ситуации не отличалась от международной, предлагается дополнительно добавить к перечню разрешенных операций с наличной иностранной валютой операции по разрешению получения денег и возмещению НДС по товарам, купленным в tax free, в виде наличной валюты", — пояснял замминистра.

Новый закон также предоставляет право всем юрлицам-резидентам и физлицам-резидентам осуществлять без использования банковских счетов операции с наличной иностранной валютой при оплате и возмещении расходов, связанных с зарубежными служебными командировками, и операции при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками.

Список разрешенных валютных операций предлагается дополнить операциями по внесению или снятию наличной иностранной валюты юрлицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Комментируя новй закон, Татьяна Суржикова, заместитель директора UTS.Russia, отметила в беседе с нами: «Это нормальная практика, которая применяется за рубежом во многих странах. Это, конечно, будет удобно туристам, т.к. в этом случае они получат возврат по taх-free сразу, а не спустя несколько недель.

К тому же, в случае ошибки в оформленных документах, сейчас возврат вообще может не случиться.

Такой способ, несомненно, более надежный и он будет правильной альтернативой получения возврата на карту».

Отметим также, что ранее сообщалось, что Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию России. Как заявлял глава ведомства Денис Мантуров, "Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота".

"Если во время прошлогоднего Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", — добавил министр.

/TOURBUS.RU