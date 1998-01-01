Марокко — почему не растет спрос?

Как сообщает АТОР, согласно данным официальных марокканских источников, в 2018 году в Марокко приехали 12,3 млн туристов, что на 8% больше, чем в 2017 году. В основном прирастают основные для страны европейские рынки – такие как Италия и Франция.

Что касается российского рынка, то здесь результаты статистики не радуют, - сообщает ассоциация Согласно официальным данным страны, Марокко в прошлом году приняло порядка 50 тыс. российских туристов. Таким образом, российская доля от общего иностранного турпотока в Марокко крайне мала: менее 0, 1%.

В этом году картина также не внушает оптимизма, - отмечают в ассоциации. Общий поток иностранных туристов в Марокко продолжает рост – с января по август текущего года количество туристов в Марокко достигло 7,5 млн, что на 8, 2% превысило данные за аналогичный период прошлого года. Российский же турпоток продолжает падение.

«В период с января по август в Марокко приехало порядка 32 тыс. российских туристов, по итогам года мы надеемся получить цифру в 45 тыс. российских туристов, что, к сожалению, не дотягивает до показателей прошлого года», - сообщил Самир Сусси Риах, директор Национального Марокканского офиса по туризму в России.

То, что интерес российских туристов к поездкам в Марокко вот уже несколько лет не демонстрирует положительной динамики, отмечают и туроператоры- члены АТОР, работающие на направлении.

«Мы летали в Марокко в период с мая по сентябрь. Спрос на направлении соответствовал запланированным объемам и не превышал прошлогодних показателей», – отметили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

«Туристов за летний период было меньше, поскольку и чартерных рейсов в Агадир было меньше. К тому же часть программ туроператоры свернули чуть раньше запланированного. Причина – в том, что многие популярные варианты размещения в Агадире были недоступны. Произошло это из-за роста спроса на Марокко со Западной Европы, рынков арабских стран, а также усилением позиций внутреннего рынка», – отмечает Филипп Обручев-Миронов, руководитель группы субмассовых направлений компании «Интурист».

«Марокко сейчас на корню проигрывает ценовую борьбу с популярными у россиян летними пляжными направлениями», – говорит Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel.

Как отмечают в АТОР, «при отсутствии массированной рекламы Марокко на российском рынке, должной поддержки туроператоров со стороны властей страныи отсутствии адекватных тарифов на перевозку и как следствие привлекательных цен на туры, Марокко не стоит ожидать серьезного увеличения российского турпотока».

С этими выводами согласился в беседе с нашим порталом и Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ Тур» «Думаю, потенциал марокканского направления гораздо больше. Продажи в этом сезоне были примерно на уровне прошлогодних, хотя могли бы быть выше.

Одной из причин спада турпотока является, прежде всего, монопольное право регулярной перевозки авиакомпании Royal Air Maroc. Авиакомпания продает очень небольшое число кресел по доступным тарифам, что существенно удорожает стоимость перевозки. При этом качество и регулярность перевозки оставляют желать лучшего.

А чартеры в Агадир – не для наших состоятельных клиентов».

Со своей стороны, Наталья Кириченко, менеджер направления «ВАНД Интернешнл», отметила в беседе с нами: «Год у марокканского направления был успешным, спрос стабильный. Одна из причин такого интереса со стороны наших туристов – разнообразие туристических возможностей страны».

/TOURBUS.RU