Новости Глава Минтранса РФ: «В этом году чартеров в Египет не будет» Профессионалы туррынка получили официальное подтверждение того, что российские власти по-прежнему недовольны уровнем безопасности аэропортов египетских курортов

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом в 2019 году не возобновится, сообщил в субботу глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут", — заявил г-н Дитрих журналистам в кулуарах съезда "Единой России" . По его словам, российские специалисты направили замечания к обеспечению безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха еще летом. Теперь требуется подтверждение от египетской стороны о проработке этих вопросов и устранении "абсолютно конкретных замечаний". "Такого рода просьбу — предоставить нам информацию в ответ на этот запрос — мы через министерство иностранных дел подготовили. Соответственно, по получении ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков", — заключил министр. Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле 2018 года были возобновлены рейсы между Москвой и Каиром, однако Чартерные полеты в курортные города Египта все еще запрещены. Между тем ранее в этом месяце информированный источник «Интерфакса» также сообщил, что возобновление авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как аэропорты все еще не отвечают российским стандартам безопасности «Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», — сказал собеседник агентства. "Египетская сторона проделала масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер. К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян", — рассказал источник. Как отметил исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин, «уже было довольно много сообщений как о скором открытии чартерных рейсов на курорты, так и об очередном переносе принятия решения. Фактически участники рынка уже слабо реагируют на такие новости, они не ожидают открытия с минуты на минуту, не учитывают такую вероятность при планировании на ближайшие периоды и не резервируют под это ресурсы в оперативном режиме". Как отметил также г-н Толчин, для туроператоров безусловным приоритетом является безопасность туристов и начать массовую отправку россиян в Египет можно будет только после подтверждения властей о безопасности направления. "При этом что именно ждут от Египта, чтобы принять решение о запуске, знают только непосредственные участники процесса", — добавил эксперт. /TOURBUS.RU

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