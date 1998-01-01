Россию и Финляндию соединит «туристический коридор»

В конце прошлой недели в городе на Неве во время совместной пресс-конференции представителей туристской отрасли и властей городов Юго-восточной Финляндии и Петербурга был официально представлен русско-финский проект, который осуществляется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Европейский инструмент соседства (ППС ЕИС) «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014 — 2020».

Стоит напомнить: проект «Туристический коридор Петербург-Сайма» был разработан еще в 2017 году, однако только в мае 2019-го состоялось торжественное подписание соглашения о его реализации между Городским туристско-информационным бюро города на Неве, Туристско-информационным центром Ленинградской области и офисами по туризму городов региона Сайма.

По словам заместителя ГТИБ Анны Невинской, удалось создать концепцию продвижения проекта, в которой все регионы-участники позиционируются как единое направление для путешествий. «Мы приняли решение продвигать проект именно с этой точки зрения, рассказывая о нём как об одной дестинации, предлагающей получение совершенно разного опыта за одно путешествие», - сообщила она. При этом она подчеркнула, что запуск «Коридора» ориентирован на привлечение туристов в Россию и Финляндию в «низкий» сезон.

«На этом будет сделан особый акцент», – сообщила Анна Невинская.



И сейчас реализация проекта выходит на практическую стадию. В частности, уже появился его официальный сайт travelcorridor.info, на котором представлена основная информация об участниках и т. д. Правда, пока сайт доступен только на английском языке: версии портала на русском, финском и немецком языках ожидаются в начале 2020 года.

Как было заявлено во время презентации новинки, партнёры-участники проекта начали активно заниматься его продвижением на международных туристских площадках, а в марте следующего года будет проведен первый информационный тур для крупных международных туроператоров из Копенгагена, проявивших заинтересованность к участию в проекте.

Причем речь идет о масштабных предложениях: по словам Анны Невинской, в рамках «Туристического коридора Петербург - Сайма» будет разработано, по меньшей мере, 60 новых туристских маршрутов.



По оценке финской стороны, уже сейчас усилия Петербурга и Ленинградской области в деле развития приграничного туризма дают о себе знать. Так, по словам мэра финской Лаппеенранты Киммо Ярва, поток туристов из России увеличивается.

По его словам, количество гостей из России измеряют по данным «автобусного индекса», который основан на числе автобусов из России, останавливающихся у супермаркетов Prisma и Raja Market в Лаппеенранте. По оценкам финской стороны, в лучший пока период 2013 года автобусов было до 25 в сутки, а сейчас их приезжает около 20.

В свою очередь Янне Лайне, мэр Савонлинны, также подчеркнул важность развития совместных проектов с Петербургом и Ленобластью. «Ежегодно наш город посещают до 800 тыс. гостей, из которых 150 тыс. - россияне, – сообщил он. – Поэтому для нас партнёрство в рамках создания единого туристического коридора очень важно. Причем, благодаря ему, увеличивается количества туристов в зимнее время и из третьих стран».



Кроме того, речь идет и о запуске на границе с Финляндией пилотной электронной очереди: ожидается, что на пропускном пункте «Торфяновка» в Ленобласти водители смогут проходить пограничный и таможенный контроль, заранее записавшись в режиме онлайн. Правда, случится это еще не скоро: пилотный проект планируют запустить в 2020-2021 году.

/TOURBUS.RU