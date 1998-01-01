|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
25 ноября
Россию и Финляндию соединит «туристический коридор»
Новый перспективный проект «Туристический коридор Петербург-Сайма» бул представлен в ходе пресс-конференции в Северной столице
В конце прошлой недели в городе на Неве во время совместной пресс-конференции представителей туристской отрасли и властей городов Юго-восточной Финляндии и Петербурга был официально представлен русско-финский проект, который осуществляется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Европейский инструмент соседства (ППС ЕИС) «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014 — 2020».
Стоит напомнить: проект «Туристический коридор Петербург-Сайма» был разработан еще в 2017 году, однако только в мае 2019-го состоялось торжественное подписание соглашения о его реализации между Городским туристско-информационным бюро города на Неве, Туристско-информационным центром Ленинградской области и офисами по туризму городов региона Сайма.
По словам заместителя ГТИБ Анны Невинской, удалось создать концепцию продвижения проекта, в которой все регионы-участники позиционируются как единое направление для путешествий. «Мы приняли решение продвигать проект именно с этой точки зрения, рассказывая о нём как об одной дестинации, предлагающей получение совершенно разного опыта за одно путешествие», - сообщила она. При этом она подчеркнула, что запуск «Коридора» ориентирован на привлечение туристов в Россию и Финляндию в «низкий» сезон.
«На этом будет сделан особый акцент», – сообщила Анна Невинская.
Как было заявлено во время презентации новинки, партнёры-участники проекта начали активно заниматься его продвижением на международных туристских площадках, а в марте следующего года будет проведен первый информационный тур для крупных международных туроператоров из Копенгагена, проявивших заинтересованность к участию в проекте.
Причем речь идет о масштабных предложениях: по словам Анны Невинской, в рамках «Туристического коридора Петербург - Сайма» будет разработано, по меньшей мере, 60 новых туристских маршрутов.
По его словам, количество гостей из России измеряют по данным «автобусного индекса», который основан на числе автобусов из России, останавливающихся у супермаркетов Prisma и Raja Market в Лаппеенранте. По оценкам финской стороны, в лучший пока период 2013 года автобусов было до 25 в сутки, а сейчас их приезжает около 20.
В свою очередь Янне Лайне, мэр Савонлинны, также подчеркнул важность развития совместных проектов с Петербургом и Ленобластью. «Ежегодно наш город посещают до 800 тыс. гостей, из которых 150 тыс. - россияне, – сообщил он. – Поэтому для нас партнёрство в рамках создания единого туристического коридора очень важно. Причем, благодаря ему, увеличивается количества туристов в зимнее время и из третьих стран».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72