Новости Российский рынок делового туризма остается разобщенным MICE-специалисты обсудили проблемы привлечения деловых мероприятий мирового уровня на берега Невы

Разобщенность игроков рынка и отсутствие должного взаимодействия между исполняющими заказы компаниями и органами государственного управления участники состоявшейся 22 ноября в городе на Неве международной конференции о привлечении деловых мероприятий назвали одними из главных «тормозов» MICE-направления, - сообщает наш петербургский корреспондент. Конференция, в рамках которой обсуждались синергия участников рынка, механизмы и условия их взаимодействия, организованная по инициативе Конгрессно-выставочного бюро Петербурга, проходила на площадке отеля «Эрмитаж» и собрала около сотни специалистов. При этом целый ряд экспертов отметил: зачастую этих самых синергии и взаимодействия пока не наблюдается. Так, Эллина Акиншина, генеральный продюсер и автор идеи MICE FORUM SOCHI и президент Черноморского конвеншн-бюро, честно призналась – заинтересованного диалога между бизнесом и властями Краснодарского края до сих пор нет. «Например, MICE FORUM SOCHI организован по запросу бизнеса и проводится без копейки бюджетных денег, - констатировала она. – Более того, ознакомившись со стратегией развития региона на будущее, я убедилась, что стратегия – отдельно, а бизнес - отдельно, так как механизма реализации описанного в ней нет». Примерно в том же ключе высказалась и Светлана Плиева, генеральный директор «МАКО Конгресс Менеджмент». «Несмотря на неоднократные попытки, при организации деловых мероприятий нам ни разу не удалось договориться, к примеру, о каком-то эффективном сотрудничестве с «Аэрофлотом», - заявила она. – А в Москве часть площадок выставляет такие ценники, что основанная на них заявка изначально оказывается неконкурентоспособной по сравнению с другими». При этом как она, так и другие участники обсуждения уверены – только общими усилиями можно добиться того, чтобы Россию в целом, а также ее отдельные регионы и города стали всерьез воспринимать на международном MICE-рынке. Пока же, в т.ч. и из-за разобщенности усилий, ситуация не в нашу пользу. Алексей Калачев, директор Национального конгресс-бюро, привел такие цифры: на мировом рынке Россия как место проведения деловых мероприятий занимает менее 1%, а из 12 тыс. ежегодно проводимых ротируемых и учитываемых ICCA событий у нас проводится несколько десятков. «Нам нужен рывок, - прямо завил он. – И возможности для организации массы мероприятий у нас есть, поскольку 83% всех учитываемых ICCA событий – встречи с числом участников до 500 человек. Годных для этого площадок, а также готовых организовать встречи любого уровня компаний у нас хватает». По его оценке, зачастую не хватает взаимодействия между бизнесом и властью, а также желания «играть» на общую пользу. Он тоже уверен, что «некоторые площадки, заламывая цены, заранее делают предложения организаторов неконкурентоспособными». По его мнению, для привлечения мероприятий международного формата вполне может быть использован и механизм субвенций со стороны регионов, благодаря которым могут быть снижены общие расходы на организацию и проведение событий. Впрочем, примеры успешного сотрудничества и партнерства в этом направлении все же есть. Так, Алексей Калачев сообщил, что с авиакомпанией S7 со стороны НКБ уже заключено соглашение, которое позволяет участникам деловых мероприятий получать скидки на перелет. «Оно уже заработало», - заметил он, подчеркнув, что переговоры в этом направлении идут и с «Аэрофлотом». При этом эксперт Вячеслав Ходько уверен: далеко не всегда деньги определяют эффективность мероприятия. «Да, экономика должна быть на высоте, однако нередко иные, кроме финансовых, результаты дают даже больший эффект для продвижения территории, - считает он. – Информация, обучение, экспертиза – вот наши козыри». В этой связи Андрей Мацарин, генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Конгрессно-выставочного бюро», заявил, что город на Неве намерен подать заявку на проведение конгресса ICCA. «Наряду с проведением генеральной ассамблеи UNWTO это как раз тот случай, когда есть возможность показать город сразу сотням специалистов, принимающих решение о проведении деловых мероприятий», - заключил он. /TOURBUS.RU

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