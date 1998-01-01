Новости Горячие новости Россияне в «Черную пятницу» скупают авиабилеты/ МИД РФ сообщает о новых акциях протеста в Гонконге/ Российских туристов предупредили о росте заболеваемости малярией в Доминикане и Колумбии

Россияне в «черную пятницу» скупают авиабилеты Россияне приобретают вдвое больше авиабилетов в рамках акции "Черная пятница" по сравнению со среднемесячным значением ноября соответствующего года, сообщил PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис. "Уже несколько лет подряд продажи авиабилетов в "Черную пятницу" вырастают двукратно. В 2017 и 2018 годах продажи увеличивались в два раза по сравнению со среднемесячным значением ноября соответствующего года. При этом билеты в этот день становились дешевле в среднем на 20%", — рассказал он. По словам г-на Дзениса, в прошлом году средний чек на авиабилеты в ноябре составил 9,9 тыс. рублей. А 30 ноября, в "Черную пятницу", их стоимость снизилась на 20,65%, а средний чек составил 7,8 тыс. рублей. "Наиболее популярными направлениями в прошлом году были Сочи, Крым, Москва, Петербург и Минеральные Воды, среди зарубежных – Армения, Грузия, Беларусь, Турция, Германия, Италия и Таиланд", — отметил он. Как напоминает сегодня «Интерфакс», "Черная пятница" – это первая пятница после Дня благодарения в США. Она открывает сезон рождественских распродаж в США, Великобритании, Нидерландах и других европейских странах. В Россию американская традиция пришла не так давно, но в последние годы магазины, отели и авиакомпании предлагают в этот день товары и услуги с большими скидками. МИД РФ предупредил о новых акциях протеста в Гонконге Очередные акции протеста планируются в Гонконге 22 и 23 ноября, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). Кроме того, 24 ноября ожидаются усиленные меры безопасности в связи с проведением в Гонконге муниципальных выборов. Генконсульство РФ в Гонконге настоятельно рекомендует воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок. Телефон Генконсульства для связи в экстренных случаях: +852-9194-7659. В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений. Как сообщалось, из-за протестов в Гонконге отменяют спортивные и культурные мероприятия. В частности, отменен крупный ежегодный музыкальный фестиваль Clockenflap, который должен был начаться 22 ноября. Ранее этой осенью из-за ситуации в Гонконге отказались от проведения конференции Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, а также автогонки Формулы E. Российских туристов предупредили о росте заболеваемости малярией в Доминикане и Колумбии В Доминиканской Республике и Колумбии зафиксирован рост случаев заболевания малярией, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Доминиканская Республика и Колумбия – рост заболеваемости малярией", – говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. Кроме того, ДСКЦ сообщил, что в округе Майами-Дейд (штат Флорида) действует предупреждение в связи с выявлением случаев заболевания лихорадкой Денге. /TOURBUS.RU

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