В Центральной России завершилась речная навигация

За семь месяцев навигации-2019 по водным путям Московского бассейна «прошли» 1,4 млн человек, что почти на 4% больше, чем в прошлом сезоне

Как рассказали нашему порталу в ФГБУ «Канал имени Москвы», с апреля по ноябрь 2019 года по внутренним водным путям Московского бассейна было перевезено около 1,4 млн человек и 26 млн тонн грузов.

Спрос на речные путешествия продолжил положительный тренд развития водных магистралей страны: пассажиропоток увеличился на 4%. При этом из-за погодных и техногенных факторов в минус ушли грузоперевозчики: объем пропущенных в этом году товаров и стройматериалов сократился почти на 9% до 26 млн тонн.

В 2019 году судоходство в Московском бассейне продлили на неделю. Чтобы доставить в столицу стратегический груз – проходческий щит для строительства столичного метрополитена, судоходные гидротехнические сооружения ФГБУ «Канал имени Москвы» работали до 20 ноября включительно. Щит весом около 1 тыс. тонн проследовал из Санкт-Петербурга в Москву и прибыл в Южный порт 19 ноября.

За семь месяцев навигации-2019 по водным путям Московского бассейна «прошли» свыше 1,38 млн человек, что на 3,8% больше прошлогоднего показателя. Все пассажирские суда совершили около 19 тыс. рейсов. На Канале имени Москвы работало 89 круизных лайнеров, а совокупный объем турпотока превысил 280 тыс. человек.

В этом году оказалась актуальной проблема маловодья на реке Оке. В связи с малоснежной зимой и отсутствием обильных дождей летом фактические уровни воды здесь были ниже проектных отметок (фиксируют возможные отклонения от нормы). Поэтому фактические глубины на Оке также опустились ниже гарантированных показателей.

Если фактические уровни воды на реке ниже проектных отметок, то есть ниже норматива, а фактические глубины меньше гарантированных габаритов, в этом случае вводятся ограничения по осадке судов.

Межень – максимально низкий судоходный уровень воды – на Оке в 2019 году наступила раньше ожидаемого срока (обычно происходит в июле-августе). На этом фоне тенденция к понижению уровня воды здесь отмечалась уже с момента открытия навигации-2019, когда традиционное для весеннего периода явление половодья отсутствовало. Уже в апреле 2019 года фактические уровни воды на Оке были близки к проектным отметкам.

А на гидроузле Кузьминск в день старта навигации, 24 апреля, этот показатель был ниже на 20 см. Таким образом, в силу объективных – природных – причин на Оке не было запаса воды, необходимого для судоходства в течение всей навигации.

Отрицательно сказался на грузопотоке и ремонт «Канала имени Москвы» между шлюзами №7 и №8 после январского техногенного ЧП. Из-за аварийно-восстановительных работ судоходство по Тушинскому участку началось не 24 апреля, а 16 августа. За три месяца навигации здесь прошло 1476 судов, в том числе 1003 грузовых, 119 пассажирских, а также 354 единицы технического и маломерного флота. Они выполнили в общей сложности 823 рейса.

По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях и флоте ФГБУ «Канал имени Москвы» стартует межнавигационный ремонт. Особое внимание будет уделено Тушинскому участку. Здесь планируется провести серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции канала.

/TOURBUS.RU