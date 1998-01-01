Новости Наступающий горнолыжный сезон в Болгарии обещает быть лучше предыдущего Ведущие туроператоры прокомментировали ход продаж туров на популярные болгарские зимние курорты

Как заявила министр туризма страны Николина Ангелкова на встрече с турбизнесом горнолыжного курорта Банско, этой зимой до 60% отдыхающих на горнолыжных курортах Болгарии составят туристы из соседних стран. Ожидается также рост на некоторых основных рынках, - сообщает РСТ. По информации РСТ, минувший зимний сезон 2018/2019 оказался не самым удачным для Банско и других горнолыжных курортов Болгарии. В частности, в Банско отельеры отметили почти 30-процентное снижение загрузки. Рестораторы называли даже более высокие цифры. По данным турбизнеса, курорт сильно недосчитался гостей из Великобритании, Турции, России и особенно из самой Болгарии. Основные претензии к курорту – длинные очереди на подъемники, невнятная система all inclusive. Даже проведение в Банско Кубка мира по горнолыжному спорту не помогло компенсировать падение. По словам г-жи Ангелковой, на курорте проделана большая работа по подготовке к зимнему сезону. Согласно заявленным объемам перевозки в аэропорт Софии, немецкий рынок должен подрасти на 7%, венгерский – на 16%, британский – на 17%. Российские туроператоры, опрошенные РСТ, также говорят об активизации спроса этой зимой. По словам генерального директора компании Solvex Димитра Цонева, раннее бронирование туров на горнолыжные курорты Болгарии, которое предлагалось со скидкой до 30%, прошло успешно. «У нас есть блок мест на рейсах авиакомпании S7 до Пловдива. Есть также вариант туров на курорт Банско через Салоники. Можно вылететь на ежедневных рейсах «Аэрофлот», Bulgaria Air в Софию», – сказал он. Хорошим продажам помогает стабильный курс российского рубля. «Продажи горнолыжных туров в Болгарию идут активно, сегодня спрос превышает прошлогодний уровень на 30%. Особенно востребованы даты новогодних и каникулярных заездов, также хороший спрос на середину февраля», – рассказала ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия» Татьяна Коршунова. По словам г-жи Коршуновой, цены на размещение в отелях на зимний сезон в среднем увеличились на 10%, при этом Болгария остается одним из бюджетных горнолыжных направлений. Самый востребованный курорт у TUI – Банско, его выбирают 70% туристов. Еще 20% остановили свой выбор на Боровце, на третьем месте – Пампорово. Россияне предпочитают отели 3-4*, длительность отдыха – 7 ночей. В свою очередь, Светлана Бешанова, PR-менеджер компании «Библио Глобус», сообщила в интервью нашему порталу: «Продажи туров в Болгарию в зимнем сезоне 2019/2020 сохраняют устойчивые показатели прошлого года с небольшим приростом в 10-15%. Глубина бронирования достигает марта. Популярность направления не снижается, поскольку это самое недорогое европейское горнолыжное направление. Спрос на новогодние праздники у туристов по направлению Болгария остался на уровне прошлого года. Стоимость тура на новогодние праздники на одного человека стартует от 40 тыс. руб. В пакет входит перелет, медицинская страховка, проживание 7 ночей в отеле 3*, на базе питания — завтрак». Наконец, в компании TEZ Tour нам сообщили, что «продажи горнолыжных туров в Болгарию идут сейчас довольно активно, показатели продаж в настоящее время соответствуют уровню прошлого года. Лидируют курорты Банско и Боровец. На данный момент основной спрос приходится на новогодние даты и январь, при этом около 30% отелей на новогодние праздники уже полностью заполнены». /TOURBUS.RU

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