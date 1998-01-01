«TUI Россия», Anex Tour и TEZ Tour примут участие в «Интурмаркете - 2020»

Как сообщили нам организаторы Международной туристической выставки «Интурмаркет-2020», свое участие в форуме подтвердили такие крупные туроператоры, как TUI, Anex Tour и TEZ Tour.

Компании участвуют в выставке после длительного перерыва, и организаторы выставки уверены, что присутствие ключевых туроператоров привлечет в «Экспоцентр» качественную профессиональную агентскую аудиторию, а также ведущих экспертов туристической сферы.

В 2020 году туристическая компания «TUI Россия» выступит генеральным партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет». Переговоры и неформальные встречи с партнерами традиционно будут проходить на стенде компании.

Представители руководства «TUI Россия» примут участие в деловой программе выставки, где поделятся с посетителями новостями и планами на предстоящий сезон.

Туроператор Anex Tour представит страны и отели, которые предлагают российским туристам в рамках своих программ. «Мы выбираем «Интурмаркет», так как считаем, что именно здесь вы можете почувствовать пульс российского рынка, одного из самых быстрорастущих в мире» — отметил генеральный директор головной компании Anex Tour в Турции Вурал Карасу.

Международный туроператор TEZ Tour примет участие в выставке «Интурмаркет» cо стендом площадью 234 кв. м и представит экспозицию летних направлений туроператора, включающую в себя широкий ассортимент предложений в Турции, Греции, Испании, Италии, Болгарии, на Кипре и в других странах.

Кроме этого, по традиции в даты проведения выставки на стенде компании состоятся деловые встречи с партнерами TEZ Tour из разных стран мира.

«Участие в выставке является для нашей компании знаковым событием в году, поскольку «Интурмаркет» — это одна из ключевых площадок для диалога с профессионалами отрасли, встреч с нашими друзьями и партнерами из разных уголков мира, установления бизнес-контактов, заключения важных сделок и продвижения туристического продукта», — прокомментировал генеральный директор «TEZ Tour Россия» Воскан Арзуманов.

Напомним, что XV Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится 12-14 марта 2020 года в Москве на новой площадке — в ЦВК «Экспоцентр».