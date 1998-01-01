|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 ноября
«TUI Россия», Anex Tour и TEZ Tour примут участие в «Интурмаркете - 2020»
XV Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится 12-14 марта на новой площадке — в ЦВК «Экспоцентр»
Как сообщили нам организаторы Международной туристической выставки «Интурмаркет-2020», свое участие в форуме подтвердили такие крупные туроператоры, как TUI, Anex Tour и TEZ Tour.
Компании участвуют в выставке после длительного перерыва, и организаторы выставки уверены, что присутствие ключевых туроператоров привлечет в «Экспоцентр» качественную профессиональную агентскую аудиторию, а также ведущих экспертов туристической сферы.
В 2020 году туристическая компания «TUI Россия» выступит генеральным партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет». Переговоры и неформальные встречи с партнерами традиционно будут проходить на стенде компании.
Представители руководства «TUI Россия» примут участие в деловой программе выставки, где поделятся с посетителями новостями и планами на предстоящий сезон.
Туроператор Anex Tour представит страны и отели, которые предлагают российским туристам в рамках своих программ. «Мы выбираем «Интурмаркет», так как считаем, что именно здесь вы можете почувствовать пульс российского рынка, одного из самых быстрорастущих в мире» — отметил генеральный директор головной компании Anex Tour в Турции Вурал Карасу.
Международный туроператор TEZ Tour примет участие в выставке «Интурмаркет» cо стендом площадью 234 кв. м и представит экспозицию летних направлений туроператора, включающую в себя широкий ассортимент предложений в Турции, Греции, Испании, Италии, Болгарии, на Кипре и в других странах.
Кроме этого, по традиции в даты проведения выставки на стенде компании состоятся деловые встречи с партнерами TEZ Tour из разных стран мира.
«Участие в выставке является для нашей компании знаковым событием в году, поскольку «Интурмаркет» — это одна из ключевых площадок для диалога с профессионалами отрасли, встреч с нашими друзьями и партнерами из разных уголков мира, установления бизнес-контактов, заключения важных сделок и продвижения туристического продукта», — прокомментировал генеральный директор «TEZ Tour Россия» Воскан Арзуманов.
Напомним, что XV Международная туристическая выставка «Интурмаркет» состоится 12-14 марта 2020 года в Москве на новой площадке — в ЦВК «Экспоцентр».
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72