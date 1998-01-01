Гости Узбекистана почувствовали «вкус Шелкового пути»

В Средние века Китай и земли Ближнего Востока соединял Великий шелковый путь — караванная дорога, проходившая через территорию нынешнего Узбекистана. Узловыми городами этого пути были Коканд и Самарканд.

В наши дни к этому теперь символическому маршруту добавился столичный Ташкент, прославленный в советские времена как «Звезда Востока» вокально-инструментальной группой «Ялла», по мнению многих лучшим в своем жанре музыкальным ансамблем Советского Союза.

Здесь в Национальном выставочном центре «Узэкспоцентр» с 13 по 15 ноября прошла юбилейная XXV Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути»/ ТМТЯ-2019.

В национальном и международном павильонах ярмарки разместились 85 стендов участников, включая 35 компаний из других стран (Беларусь, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Корея, Киргизия, Малайзия, ОАЭ, Таиланд и Украина).

Ярмарку посетили свыше 23 тыс. человек, в их числе более 250 гостей из 27 стран (Франция, Бельгия, Корея, Турция, Израиль, Россия, Сингапур, Казахстан, Индонезия, Беларусь, Малайзия, Латвия, Иран, Египет, Индия, Кыргызстан, Таиланд, Украина, Грузия, КНР, ОАЭ, Польша, Пакистан, Испания, Италия, Великобритания, Япония).

В дни ярмарки состоялось более 15 тыс. деловых встреч и было подписано 9332 договора.

В деловой части программы прошли около 15 мероприятий, среди которых - награждение победителей Республиканского конкурса на создание социальных роликов на тему «Туризм в Узбекистане». Это событие, превратилось в яркое шоу с демонстрацией блестяще снятых видеороликов.

Многочисленных посетителей привлекла и экспозиция «Город ремесленников», открывшаяся в Национальном павильоне.

Особое внимание организаторы уделили узбекской кухне, которая была представлена в ходе презентации «Разновидности узбекских завтраков» и «Книги кулинарных рецептов «Вкусный Узбекистан».

На площади перед экспоцентром прошел Фестиваль национальных блюд «Вкус шелкового пути», в рамках которого узбекские повара в очередной раз доказали, что национальная кухня Узбекистана, замечательным образом впитала в себя кулинарные традиции многих стран, представители которых проходили по Шелковому пути.

Для освещения работы ярмарки прибыли около 50 представителей СМИ из 17 стран, включая Россию. Для них были организованы экскурсионные туры по разным направлениям, включая строящийся в Ташкентской области горнолыжный курорт Amirsoy (сдача запланирована на середину декабря) и древний Самарканд, который.

В качестве почетного гостя на открытии выступил российский актер Юрий Стоянов, который с недавнего времени выступает также в роли почетного посла туризма Узбекистана в России.

Отметим, что, согласно статистике Государственного комитета по туризму Республики Узбекистан, число россиян, посетивших страну за 10 месяцев 2019 г. составило более 393 тыс. чел и возросло на 25,2% в сравнении с тем же периодом 2018 г.

Экспортный вклад от пребывания российских туристов вырос за этот же период составил $250 млн., что больше не $50 млн, чем в минувшем году.

Подробнее - на сайте uzbekistan.travel.

/TOURBUS.RU