Медицинскому туризму в России предрекают быстрый рост

«У нас много как государственных, так и частных медицинских учреждений, способных привлекать профильных, как внутренних, так и зарубежных туристов, - заявил, выступая на секции «Возникновение и развитие новых видов туризма» в Петербурге, президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов. – Проблемы у направления есть - и у меня нет на этот счет розовых очков. Но все они могут быть успешно решены», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Согласно представленным им данным, в мире направление становится быстро развивающимся трендом. Согласно индексу Медицинского туризма (MTI), к 2025 году мировой оборот в сфере медицинского туризма превысит $3 трлн, а в ближайшие десять лет он будет расти не менее чем на 10% в год. И хотя в России направление только начинает развиваться, кое-какие успехи тоже есть: если в 2016-м речь шла только о 60 тыс. принятых медицинскими учреждениями страны иностранцах, в 2018-м показатель уже вырос до 300 тыс.

«Задача поставлена очень амбициозная: к 2024 году Россия должна увеличить количество принятых и пролеченных по линии медицинского туризма иностранных пациентов до 1,2 млн человек, а экспорт медицинских услуг – возрасти до суммы, эквивалентной миллиарду долларов США, - говорит эксперт. – По сравнению с 2017-м, показатели должны возрасти в 4 раза».

При этом все условия для достижения целей имеются, поскольку и уровень российской медицины высок, и возможности для организации медицинского туризма есть. «Внутреннему медицинскому туризму, в частности, способствует отсутствие в ряде регионов оборудования и специалистов, которые могли бы оказать квалифицированную помощь по некоторым заболеваниям, - считает Игорь Платонов. – Или стоимость услуг там, где живет пациент, значительно отличается от аналогичной в ином регионе».

А в качестве примеров можно привести следующее: в Москве цена за койко-место в сутки примерно в 2,5 раза выше, чем в Белгороде или Брянске, а одна и та же услуга (в частности, массаж) обходятся пациенту втрое дороже, чем в Новгородской или Псковской областях.

В свою очередь, желание иностранцев лечиться в России тоже во многом объясняется экономикой, поскольку курс лечения ряда заболеваний в Германии или Израиле обходится пациенту в 4-5 раз дороже, чем в России. Поэтому услуги по лечению болезней из области онкологии, кардиологии, ортопедии, нейрохиругии и ряда других привлекают иностранцев.

Вместе с тем Игорь Платонов подчеркивает: пока нашей стране не хватает грамотного продвижения направления на международном рынке и создания в этой сфере комплексной услуги мирового качества. Как следствие, часть россиян предпочитает медицинский туризм за рубеж: по экспертным данным, наши соотечественники тратят за границей на профильные услуги около $22,6 млрд в год.

С тем, что направление перспективно, согласны и другие специалисты. Так, Андрей Мацарин, генеральный директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» подчеркнул важность развития медицинского туризма и отнес его к приоритетным направлениям развития экономики города на Неве.

«При этом речь идет не только об оказании помощи в медицинских учреждениях Петербурга, но и о проведении целого ряда профильных деловых мероприятий, связанных с медицинской тематикой, - пояснил он. – В частности, с организацией форумов мирового уровня, на которые съезжаются сотни ведущих специалистов из лучших клиник».



В свою очередь Марина Морозова, руководитель Национального туристического офиса России на Ближнем Востоке, полагает, что при грамотной организации интерес к этой тематике возможен и там. «В том, что Россия способна конкурировать на этом рынке, мало кто сомневается, - считает она. – Однако на мировом уровне об этом пока слишком мало знают».

/TOURBUS.RU