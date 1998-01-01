Уволен заместитель руководителя Ростуризма

В туристическом ведомстве Алексей Конюшков курировал вопросы развития внутреннего и въездного туризма, в том числе программу подготовки к ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова по его просьбе, - сообщает «Интерфакс».

"Освободить Конюшкова Алексея Алексеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", — говорится в распоряжении правительства за подписью премьера, опубликованном на сайте кабинета министров.

В Ростуризме высоко оценили работу Конюшкова на посту заместителя руководителя агентства. "Алексей Алексеевич многое сделал для развития туризма в России и признан как профессионал высокого уровня всем туристическим сообществом. Особенно хочется отметить вклад Алексея Конюшкова в успех Чемпионата мира по футболу 2018 года, который дал туризму новое дыхание.

Команда Ростуризма надеется, что Алексей Алексеевич даже после ухода из агентства останется членом команды и человеком, неравнодушным к развитию российской туристической отрасли", — заявили в ведомстве.

Отметм, что Алексей Конюшков был назначен заместителем руководителя Ростуризма 10 марта 2015 года. В ведомстве он курировал вопросы развития внутреннего и въездного туризма в соответствии с государственной стратегией развития туризма в РФ, реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий ЧМ, является председателем межведомственной группы по развитию туризма в Крымском федеральном округе.

Г-н Конюшков окончил в 1983 году МИФИ по специальности "Прикладная математика", в советское время был одним из разработчиков систем управления для гостиниц, затем работал директором нескольких отелей Москвы.

Перед приходом в Ростуризм работал в Управлении делами президента начальником главного управления федерального имущества.

Как отметил сегодня г-н Конюшков в интервью электронным СМИ, «Решение о смене деятельности принималось не спонтанно, а исходя из совместных конструктивных договоренностей. Кто однажды соприкоснулся с туристической отраслью, никогда не сможет от нее оторваться окончательно».

Отметим также, что это уже второй случай увольнения заместителя руководителя Ростуризма после вступления в должность Зарины Догузовой. Так, в конце июля свой пост покинул Николай Королев.

/TOURBUS.RU