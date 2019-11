Новости Туристический бренд России решено доработать за 3,8 млн рублей Эксперты комментируют решение Ростуризма вновь доработать "супрематический" турбренд нашей страны

Ростуризм заявил о необходимости доработать туристический бренд России, - сообщает «Интерфакс». Новым подрядчиком стало агентство Plenun, стоимость контракта – 3,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте Госзакупок. Конкурс на доработку туристического бренда страны закончился 30 сентября. Изначальная цена контракта на проведение работ составляла 5,3 млн рублей, подрядчик должен был предоставить готовый продукт к 13 ноября. «Исполнитель обязуется в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, оказать заказчику (Ростуризм) комплекс услуг по созданию системы визуальной идентификации и руководства по фирменному стилю туристического бренда РФ, а заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги» - сказано в тексте документа. Новый подрядчик должен выполнить работы до 5 декабря 2019 года. По словам представителей «Ростуризма», за основу проекта будет взята концепция туристического бренда России, утвержденная в ноябре прошлого года. «Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда. Презентовать его планируется в начале 2020 года, точной даты еще нет», - отметили в «Ростуризме». Напомним, что туристический бренд России с символом «Россия – целый мир» (The Whole World Within Russia) был изначально выполнен в духе супрематизма (на фото) и метафорически представляет собой карту России с такими регионами, как Калининград, Кавказ, Сибирь, Чукотка и Камчатка. У бренда имеется несколько интерфейсов в разных цветах с преобладанием сиреневого, оранжевого, зеленого и красного оттенков. Комментируя эту информацию нашему корреспонденту, Сергей Ромашкин, генеральный директор «Дельфин», заявил: «Идея бренда вызывает комплекс вопросов, с моей стороны. На мой взгляд, в ходе работы произошло смешение двух совершенно разных понятий: логотип и бренд. Их нельзя смешивать, у них разная смысловая нагрузка. Логотип – картинка, символ, бренд – эмоции, ассоциации с предметом воспоминаний. В этом конкретном случае нужно говорить не о доработке бренда, а логотипа. Он не работает, у него нет узнаваемости, как среди внутренних туристов, так среди зарубежных. По моему мнению, дизайнеры слишком намудрили. Нужно что-то простое, типа матрешки, Кремля, медведя – пусть это избито, но зато человек сразу поймет о чем речь. Французы могут не любить Эйфелеву башню, но они активно используют ее как символ страны. И это работает, привлекает туристов. Нужно вернуться к финалистам конкурса и выбрать какую-то из подходящих работ». /TOURBUS.RU

