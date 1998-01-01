Новости Парламент Турции принял в первом чтении закон о новом налоге на проживание в отелях Эксперты рассказали о причинах недовольства турецких отельеров и туроператоров новым законом

Парламент Турции принял во вторник в первом чтении законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщает газета Sözcü. "В Турции туристы теперь будут платить так называемый налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Соответствующий законопроект, предложенный Комиссией по налогам и бюджету, был принят парламентом страны в первом чтении. В отличие от практики сбора во всем мире, деньги будут поступать в госбюджет, а не в муниципалитеты", — пишет издание. Как отмечает газета, с 2020 года налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей. Предполагается, что сбор будут взимать с каждого туриста, скидок для детей и пенсионеров не предусмотрено. "Тем не менее отдых в гостевых домах, принадлежащих госучреждениям, облагаться налогом не будет", — пишет Sözcü. Кроме того, президент страны в соответствии с законопроектом может повысить или снизить ставку налога в два раза. Между тем, как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс», турецкие отельеры считают налог нелогичным, поскольку под налогооблагаемую базу попадает не только размещение, но и все другие опции в отеле (еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн, спа). Также не понятно, на что пойдут средства, поскольку в других странах их обычно тратят на развитие инфраструктуры. "Налог на проживание в Европе практически всегда варьируется в зависимости от локаций и сезонности. Как правило, в низкий сезон ставка снижается на 50%. Или сумма налога в менее посещаемых регионах меньше, в то время как в популярных локациях туристы платят более высокую ставку налога. В Турции все провинции и города уравнены, нет скидок в низкий сезон", — отметила эксперт. По словам г-жи Ломидзе, в ассоциациях отельеров недовольны и тем, что в 2020 году им фактически придется платить налог на проживание за туристов из своего кармана, потому что контрактинг отелей уже закончен и менять цены на размещение уже нельзя. "Ассоциации написали письмо министру туризма и культуры Турции. Представители гостиничного бизнеса просят отсрочки введения налоговой новинки до 2021 года, поскольку не успели предупредить туроператоров и клиентов о новом налоге", — заключила она. В то же время в беседе с нами Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал: «Я как раз вернулся из Антальи, где посещал выставку Antalya Tourism Fair. Я обсудил эту инициативу с местными отельерами - они все против. Профессионалы туризма уверены, что такое решение негативно скажется на бизнесе. Она не только снизит продажи, но, что логично, вызовет спад туристического потока в страну». /TOURBUS.RU

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