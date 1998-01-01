Новости Майя Ломидзе: «С новогодним спросом сложилась сенсационная картина» Исполнительный директор АТОР подвела туристические итоги года и дала прогнозы на новый сезон в ходе большой пресс-конференции

Предварительные туристические итоги уходящего года и прогнозы спроса на новогодние праздники представила в ходе пресс-конференции, прошедшей в конференц-зале Национальной службы новостей, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По оценке эксперта, «год в целом оказался очень неплохим и осторожным с точки зрения туроператорского бизнеса, и, что важно, обошлось без особых потрясений». «В этом году не было ни одного скандала, которые регулярно случались в последние годы. Поэтому в целом год можно оценить как хороший. На хорошем уровне были летние продажи и спрос в межсезонье. Турбизнес живет, работает и переформатируется», - подчеркнула г-жа Ломидзе. При этом, как считает эксперт, то, что произошло с британским Thomas Cook, стало «гигантским вызовом для туроператоров во всем мире, в том числе для российских». «Это призыв к тому, что надо переформатировать бизнес. Отрасль меняется каждый год, меняются туристы, меняются их запросы, принципы принятия решений, алгоритмы покупки туров и туруслуг. Туристическая индустрия просто не может на это не реагировать, она будет меняться вслед за потребителем. А история с Thomas Cook просто катализировала этот процесс», - подчеркнула Майя Ломидзе. Говоря о новогоднем спросе, исполнительный директор АТОР, отметила, что «в этом году складывается «почти сенсационная картина». Вопреки общеэкономической ситуации наблюдается увеличение спроса на туры на новогодний период. При этом по оценке отдельных крупных игроков на некоторых массовых направлениях спрос вырос от 17 до 50% в годовом выражении». Есть и еще одна «показательная особенность»: если в прошлом году общая картина продаж по популярным направлениям не была ясна до середины ноября, то в текущем году картина спроса практически сложилась уже к концу октября. Как сообщила Майя Ломидзе, в ТОП-10 самых востребованных выездных направлений в туроператорском сегменте вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия. При этом эксперт обратила внимание, что в этом «новогоднем пуле», если вынести «за скобки» Турцию, нет стран Европы. По словам эксперта, европейские направления не вошли в десятку самых бронируемых по объективным причинам. Во-первых, на всех перечисленных направлениях были акции раннего бронирования, во-вторых, там преимущественно предлагается чартерная перевозка. В то время как на европейских направлениях практически нет чартерных рейсов, так что все пакеты предлагаются с перелетом на регулярных рейсах, которые еще и подорожали на 10-15% в сравнении с прошлым годом. «Снижения спроса на европейских направлениях нет, но и такого роста спроса, как фиксируется на Кубу, Доминикану, Мальдивы, Шри-Ланку, не отмечается», - добавила г-жа Ломидзе. Майя Ломидзе рассказала и еще об одном важном тренде этого зимнего сезона – о снижении цен на новогодние туры. «По данным туроператорских продаж, стоимость туров на новогодние праздники с вылетом на неделю в отель 3* на завтраках или на «все включено» стартовала от 45-50 тыс. р. на человека. Для новогодних туров это довольно низкая цена», - подчеркивает она, добавляя, что цены на бюджетное размещение без экскурсий на местах на чартерном перелете ниже, чем были год назад на аналогичную дату. Говоря о спросе внутреннем рынке, г-жа Ломидзе отметила, что, «если взять в совокупности выездной и внутренний рынок, то Россия конкурирует за второе место по спросу на новогодний период. Если год назад бронирования туров на внутренних направлениях происходили в основном в последний момент, то в этом году к началу ноября все «вкусные» места в Краснодарском крае, в Крыму и курортах КМВ уже были выбраны. Рост продаж на указанных направлениях на пиковый период составляет 10-15%. Общий рейтинг самых востребованных внутренних направлений на Новый год, по данным аналитиков АТОР, выглядит следующим образом. Это Сочи, Краснодарский край, курорты КМВ, Крым, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое Кольцо и Великий Устюг. Замыкают этот список все экскурсионные направления - от Мурманска до Хабаровска. Наконец, на въездном рынке, по словам эксперта, турпоток также растет, причем динамика отмечается и в низком сезоне. По данным аналитической службы АТОР, в ТОП-5 въездных рынков РФ в 2019 году входят Китай, Германия, Испания, США и Израиль. По динамике роста турпотоков в лидерах Испания, США и Корея - количество туристических прибытий из этих стран за 9 мес.2019 года выросло больше чем на 10%. /TOURBUS.RU

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