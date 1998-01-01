«Cоседское» право смогло бы решить проблемы размещения хостелов

Обсуждая в рамках Всемирной недели предпринимательства проблемы работы малых средств размещения в многоквартирных домах, эксперты сошлись во мнении о том, что в стране необходимо кардинальным образом пересматривать многие законодательные нормы, а также создавать новые разделы права, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Всемирная неделя предпринимательства проходит в Петербурге с 19 по 21 ноября на площадке КЦ «ПетроКонгресс»: в общей сложности ней участвуют около 5 тыс. человек, а количество разноплановых деловых мероприятий превышает 90.

Причем значительная часть в этот раз посвящена вопросам гостеприимства: в течение трех дней состоится не менее десятка «круглых столов», лекций, обучающих семинаров и панельных дискуссий по этой злободневной теме.

«Вектор работы сейчас Госдумы направлен в одну сторону – в сторону запрещения любых видов предпринимательства в многоквартирных жилых домах в принципе, - констатировал Глеб Лукьянов, председатель Комиссии по строительству СПб отделения «Опоры России». – Однако очевидно, что таким образом ситуацию разрешить невозможно – это можно сделать только путем обсуждения и принятия соответствующих современному положению законодательных норм».

По его оценке (а с ним согласны и многие другие эксперты), сейчас целый ряд документов в составе Гражданского и Жилищного кодексов, а также в ряде иных нормативных актов, попросту противоречит друг другу. «У нас действуют и появляются удивительные законы, выполнение которых не способствует правовому урегулированию, а выводит законопослушных предпринимателей за рамки закона», - подчеркнул г-н Лукьянов, намекая на ситуацию с ныне попавшими в опалу средствами размещения, в свое время полностью прошедшими процесс классификации.

Есть ли предложения по этому поводу? Есть. Например, вице-президент Ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова предложила развивать «соседское» право, четко определив как сам статус соседей по многоквартирному дому, так и их права и обязанности. «Такого рода правовые нормы давно и успешно действуют на Западе и касаются всех соседей, независимо от того, владельцем какого помещения (жилого или нежилого) они являются, – сообщила она. – Нюансы действия такого права нами уже подготовлены – мы всячески будем стараться провести эти нормы через Госдуму».

При этом эксперт подчеркивает: в любом случае речь идет о повышении меры ответственности собственника за занимаемые им (или сдаваемые в аренду) помещения. Причем они могут быть довольно жесткими: в случае очевидных нарушений предлагается ограничивать право использования помещений на срок до года.

Нынешнюю ситуацию вполне красочно описал владелец «Павловских апартаментов» Валерий Фенько. По его словам, объект размещения уровня 4*, который в свое время прошел все необходимые процедуры оценки качества, теперь не может перевести помещения в нужный статус …из-за наличия всего одной двери, которой к тому же никто не пользуется.

И присутствовавший на дискуссии заместитель главы Адмиралтейского района Петербурга Сергей Зайцев подтвердил: перевести помещения в статус нежилого фонда при определенных обстоятельствах не просто трудно – невозможно. А статистика такова: в 2018 году по этому району было подано 20 заявлений на перевод в нежилой фонд, из которых в 14 случаях он был осуществлен. В 2019-м при 13 заявлениях удалось перевести в нежилой фонд 9 помещений. И только в одном из этих случаев идет речь о мини-гостинице. «Совершенно очевидно, что проблему можно решить только с помощью существенного изменения законодательной базы», - соглашается с экспертами Сергей Зайцев.

Как эта дискуссия, так и другие в рамках Всемирной недели предпринимательства в Петербурге показали: «гостеприимный» бизнес готов к диалогу, однако требует уважения к своему делу и предлагает учитывать интересы не только жильцов многоквартирных домов, но и собственников находящихся в них помещений. «В том случае, если законодатель и дальше будет испытывать «крен» в сторону жильцов, малый бизнес в гостеприимстве наверняка станет уходить в «тень», - предупреждают специалисты.

И представитель Комитета по развитию туризма Петербурга, кстати, уже пожаловалась на то, что «механизм контроля за качеством размещения в этих объектах мы теряем».

/TOURBUS.RU