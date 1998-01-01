Новости ANEX Tour решил вплотную заняться Азербайджаном Наши эксперты комментируют спрос на зимние программы отдыха в соседней закавказской республике

Туроператор ANEX Tour в ноябре начал продажу пакетных экскурсионных туров в Азербайджан из шести городов России, - сообщает АТОР. В осенне-зимнем сезоне все программы туроператора новые, тринадцать из которых попадают на новогодний период. Стоимость туров стартует от 73 тыс. руб. на двоих с перелетом. Как рассказали в ANEX Tour, экскурсионные туры в Азербайджан в этом зимнем сезоне сформированы на базе ежедневных регулярных рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Azerbaijan Airlines. На данный момент в системе бронирования туроператора доступны туры с вылетом из: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга и Минеральных Вод. Также доступны рейсы с пересадками и возможность забронировать только наземное обслуживание. «Экскурсионные туры в Азербайджан чаще всего бронируют семьи с детьми, а также люди старшего поколения, которые еще помнят Баку по фильму «Бриллиантовая рука». В связи с этим все наши новые программы имеют размеренный темп: туристы могут хорошо отдохнуть и при этом познакомиться с наиболее известными и популярными местами», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour. Всего новогодних программ по Азербайджану у ANEX Tour – 13, они рассчитаны на разные даты вылета в период с 28 декабря по 3 января. Продолжительность тура возможна от 4 до 6 ночей и включает в себя посещение городов Баку, Мардакяны и Гобустан в разных сочетаниях. Стоимость новогодних туров в Азербайджан у ANEX Tour начинается от 87 тыс. рублей на двоих на пять ночей (с перелетом из Москвы). Как отмечает АТОР, в конце декабря и в январе температура воздуха в Баку обычно не опускается ниже +5 градусов (в среднем от +12 до +5). По информации ассоциации, Азербайджан и его столица Баку в последнее время пользуются повышенной популярностью у российских туристов, в особенности на различные праздничные даты. Количество российских туристов, посетивших Азербайджан в период с января по сентябрь 2019 года, достигло 724,7 тыс. человек, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил в беседе с нами Андрей Жарков, генеральный директор ООО «Жарков-тур», «Отдых на ноябрьские праздники в Азербайджане пользовался у нас очень хорошим спросом. К сожалению, ситуация с новогодними праздниками выглядит не так радужно из-за высоких цен на авиабилеты. Сейчас стоимость перелета на эти даты - около 21 тысячи руб., и я думаю, что вряд ли она снизится». «Сейчас по новогоднему Азербайджану мы фиксируем рост спроса. Связано это в том числе и с тем, что дополнительную популярность направление получило после «закрытия» Грузии. Как правило, продажи новогодних туров начинаются в сентябре. Но, так как направление безвизовое, многие туристы откладывают бронирование до последнего либо выбирают Азербайджан по причине безвизовости накануне вылета, когда консульства визовых стран уже закрыты. Однако ближе к делу цены на перелет вырастают значительно. Поэтому мы заранее позаботились о своих туристах и подготовили программы с гарантированным перелетом по оптимальной стоимости», - отметила Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR «Русского Экспресса». Наконец, Ирина Медведева, менеджер направления «ВАНД Интернешнл», рассказала нашему корреспонденту: «Мы специализируемся на экскурсионных турах в Азербайджан. Особого роста в этом году относительно 2018 года не наблюдалось, даже в свете того, что в Грузию продаж нет. То же самое могу сказать и насчет продаж на Новый год и рождественские каникулы. При этом ранее мы продавали комбинированные туры Азербайджан – Грузия и такой вариант был очень востребован». /TOURBUS.RU

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