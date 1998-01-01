Среди участников:



Авиакомпании и аэропорты:

авиакомпании S7 и Air Moldova, China Southern Airlines и др.

Туроператоры и центры бронирования: ANEX TOUR, BSI GROUP, DashaMail, Travelata, FLYING CARPET, Go Global Travel, GCH Hotels GmbH Group, Intour Maldives, Jey Study, PAC Group, Pegas Touristik, Агентство путешествий «Румб», Ak-Sai Travel, Амиго-С, Балкан Экспресс, Бел-Ориентир, Бон Тур, Бюро путешествий Казань, Вест тревел, Евробизнестур, Европорт, ИННОВАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, Кит-Сервис, Ла-тур, Летучий Корабль, МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК, Мир СПб, Музенидис Тревел, Музыка путешествий СПб, Мультитур, Невские Сезоны, Профкурорт, Робинзон-Турс, Роза Хутор, Росинтур, РОСЮГКУРОРТ, Спутник Гермес, ТРИС Т, Турфирма «Машук», Туртранс-Вояж и другие.

Круизные компании: MOBY SPL LTD, CruClub, Виа Марис, ВодоходЪ, Атлантис Лайн Морские Круизы и др.

Гостиницы, пансионаты: ART FAMILY HOTEL, Barceló Hotel Group, Riders Lodge, Maxima Hotels, Sky Point Шереметьево, ГК «ИМЕРЕТИНСКИЙ» СОЧИ, ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ РУКА ФИНЛЯНДИЯ, ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПАО «ГАЗПРОМ», ГК «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА», санаторий «Богатырь» Сочи, Санаторий «Юбилейный», Дом отдыха «Абзаково» и другие.

Представительства по туризму и ТИЦ: Национальное агентство по туризму ИТАЛИИ-ЭНИТ, Düsseldorf Tourismus, Visit Estonia, ТИЦ Пермского края, Управление по туризму города Нижнего Новгорода, Визит Урал Сибирь (Центр развития туризма Свердловской области), Отдел туризма Таллинского департамента предпринимательства, Отдел туризма посольства Испании, офис по туризму Бенидорма, офис Штутгарт & Юго-Западная Германия, Польская туристическая организация, представительство Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Словацкое управление, T|M|G|S – КОМПАНИЯ ПО ТУРИЗМУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САКСОНИИ и другие.

Медицинские центры, лечебный туризм: Оздоровительный комплекс Дагомыс,

ENSANA Health Spa Hotels, INTENSIVE SPA TOUR, HOTEL SAVA ROGAŠKA, Терме КРК, MedExpress GmbH/ Лечение и Диагностика в Германии и другие.



Бонус участникам:

- бесплатное размещение текстовой информации о компании в журнале «Турбизнес» 1/6 полосы с логотипом компании.



Отзывы ОСЕНЬ-2019:



Татьяна Бондаренко, руководитель отдела по работе с агентствами компании «Туртранс-Вояж»:

- Хотим выразить благодарность всей команде «Турбизнес» за отличную организацию региональных воркшопов.

Компания «Туртранс-Вояж» на протяжении многих лет пользуется услугами организаторов, в этом году хотим отметить особенно несколько факторов:

-хороший количественный и качественный состав посетителей воркшопов;

-продуманная организация воркшопов со стороны организаторов: все отели в центре города, удобные залы;

-выдерживался график семинаров, никаких сбоев оборудования при презентации, всё четко и организованно;

-отдельное спасибо за студентов-помощников, которые помогают с оформлением рабочего места;

-организаторы – не только специалисты в своем деле, но и отличная компания для общения.



Куликова Евгения, отдел франчайзинга Travelata.ru:

- Компания travelata.ru не так давно вышла на рынок со своим уникальным франчайзинговым продуктом. Для проведения презентаций с большим охватом целевой аудитории была необходима помощь такого известного и надежного партнера, как ИД "Турбизнес".

Этой осенью мы уже приняли участие в трех цепочках мероприятий по городам Поволжья, Юга и Урала.

Формат данных мероприятий позволяет рассказать о своей компании большому количеству потенциальных партнеров, познакомиться и пообщаться лично с каждым агентом.

Нам очень понравилась четкая организация данных мероприятий и высокий профессионализм сотрудников отдела Workshop.



Надеемся, что наше сотрудничество только начинается и мы посетим еще не один город вместе!



Отдел workshop Медиахолдинга «Турбизнес»:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru;

www.tb-workshop.ru, www.tourbus.ru, www.idtourbus.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова – L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Перова Виктория – perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов – wshotels@tourbus.ru





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