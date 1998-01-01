Новости Российские туристы вновь полюбили солнечный Узбекистан Большая пресс-конференция с участием представителей Госкомитета по туризму Республики Узбекистан и ведущих поисковых интернет-систем прошла вчера в российской столице

Пресс-конференция «Все эксперты рекомендуют Узбекистан для путешествий» прошла вчера в легендарном московском ресторане «Узбекистан». Ее организатором выступил Государственный комитет республики по развитию туризма, а партнером стал интернет-поисковик авиабилетов Aviasales. Как было отмечено в ходе пресс-конференции, в последнее время российские туристы начали активно прокладывать маршрут в сторону центрально-азиатской части Шелкового пути – к Узбекистану. Прежде всего их привлекает образ восточной сказки, колоритная культура, древние памятники, а также знаменитая национальная узбекская кухня и доступное по ценам пребывание. Согласно статистике Государственного комитета по туризму Республики Узбекистан, число россиян, посетивших страну за 10 месяцев 2019 года, выросло на 25,2% в сравнении с данным периодом в 2018 году и составило более 393 тыс. чел., а экспортный вклад от пребывания российских туристов вырос за этот же период на более $50 млн и составил $250 млн. Ведущие сервисы онлайн-бронирования билетов Aviasales и отелей Ostrovok.ru также констатируют повышение интереса к стране, расположенной на территории Великого шелкового пути. «Российский рынок – один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана, популярность региона среди российских туристов активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы наши гости приезжали и чувствовали себя как дома», – отметил Феруз Додиев, заместитель начальника Управления международных связей и протокола Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма. Эксперты онлайн-сервисов бронирования, участвовавшие во встрече с журналистами, также отметили выросший интерес российских туристов к различным городам Узбекистана. Как показывает статистика стоимости билетов и видов размещений в Узбекистане, предоставленная Aviasales и Ostrovok.ru, российским туристам выгодно путешествовать в страну. Средняя стоимость билета в обе стороны составляет около 12,9 тыс. руб., а средняя стоимость бронирования отеля — 13,1 тыс. руб. за 3 ночи. Крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов Aviasales опросил сто тысяч российских путешественников и выяснил, что каждый десятый хотел бы отправиться в отпуск в Узбекистан. По данным поисковика, спрос на авиабилеты в 2019 году из России в Узбекистан увеличился на 35%, а средний чек стоимости билетов снизился на 8%, до 12 905 рублей. Самые популярные города Узбекистана для путешествий, согласно анализу Aviasales и данным о количестве забронированных отелей от Ostrovok.ru, –Ташкент и Самарканд, далее идут Бухара, Хива, Карши. Aviasales отмечают, что перелеты по самым востребованным направлениям (Ташкент, Самарканд) из России в среднем стоят 13,5 тыс. руб. рублей в обе стороны. Вдвое увеличился спрос пассажиров из России в Бухару, Наманган и Фергану, а перелет в среднем стал стоить 12 тыс. руб., что на 10% меньше относительно 2018 года. Российские туристы, ознакомившись с известными во всем мире городами-символами Узбекистана (Самарканд, Бухара), переключились на другие направления: Карши и Нукус. В эти города количество забронированных рейсов возросло в три раза, а средний чек стал доступнее на 20% – 11 тыс. руб. в обе стороны. «Узбекистан становится популярным туристическим направлением. Те, кто уже побывал в республике, советуют съездить сюда своим друзьям. Также наше исследование указывает на влиятельность трэвел-шоу. Посмотрев на приключение ведущих в стране, людям хочется повторить этот опыт», – отметил Янис Дзенис, PR-директор Aviasales. Путешественники положительно отзываются и о размещении в Узбекистане: отмечают качественный сервис, гостеприимство и доступность проживания. Как сообщает сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, российские туристы, путешествующие пакетными турами, совершили на 79% больше бронирований в Узбекистане за январь-октябрь 2019 года, чем за аналогичный период годом ранее. По оценкам сервиса бронирований, выбирая тип размещения, самостоятельные туристы отдают предпочтение отелям категории 3 и 4* – на их долю приходится 29% и 28% бронирований соответственно. Еще 15% бронирований совершены в хостелах, 14% – в небольших отелях без звезд. Около 11% бронирований приходятся на бутик-отели, гестхаусы и апарт-отели. Организованные туристы, как правило, отдают предпочтение отелям категории 4* (47% бронирований), 5* (28% бронирований), несколько меньше – отелям категории 3* (18% бронирований). /TOURBUS.RU



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