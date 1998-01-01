Суд отказался снять арест со счетов «Спб-Турс» и привлечь к ответственности бухгалтера компании

В ходе продолжающегося с мая 2019-го в Дзержинском районном суде Петербурга разбирательства по делу о налоговых преступлениях в компании «СПб-Турс» были заявлены ходатайства о снятии ареста с двух ранее заблокированных счетов. Однако в их удовлетворении, а так же в привлечении к ответственности в рамках гражданского судопроизводства бывшего бухгалтера компании Анны Филимоновой, судом было отказано, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Состоявшее на днях заседание во многом показательно: если ранее защита бывшего генерального директора компании «СПб-Турс» Виктории Ротер (на фото), обвиняемой по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ, не акцентировала внимания на фигуре другой обвиняемой, бывшем главном бухгалтере Анне Филимоновой, теперь ситуация в корне изменилась.

Так, привлеченная адвокатами Ротер свидетель Екатерина Билан в заседании суда заявила не только о том, что Филимонова была не слишком компетентна в профессии, но и непосредственно участвовала в организации налоговых правонарушений. «С целью ухода от налогов она открывала новые организации, - заявила свидетель. – А ее умысел, возможно, состоял в том, что за каждую из вновь открытых компаний на счет своего ИП она получала 30 тыс. рублей».

При этом бывшую учредителем всех пяти аффилированных компаний Викторию Ротер Екатерина Билан характеризовала как исключительно добрую и отзывчивую, но чересчур доверчивую владелицу. По ее словам, в бухгалтерских делах она смыслила мало и во всем доверяла профильному специалисту. А посему никакого умысла нарушать закон у нее, в отличие от Филимоновой, якобы не было.

И характеристику владельца ряда компаний дополнила пачка предоставленных адвокатами Ротер грамот и дипломов, в которых бывший генеральный директор «СПб-Турс» предстает исключительно отзывчивым человеком, который активно занят благотворительностью и помогает всем, кто нуждается.

В этой связи защита Виктории Ротер выступила с ходатайством о привлечении Анны Филимоновой к ответственности в рамках другого, гражданского дела, по которому налоговая инспекция пытается получить с «СПб-Турс» около 120 млн рублей в виде налогов и штрафов. А защитник Екатерины Билан, в свою очередь, пробовал убедить суд в необходимости снять арест с двух счетов, имеющих отношение к делу.

Пикантность ситуации придает то, что в настоящее время две из учрежденных ранее Викторией Ротер компаний принадлежат Екатерине Билан. И, по словам адвоката, она, как добропорядочный приобретатель, имеет право полностью распоряжаться арестованными счетами.

«Так как арест на счета был наложен уже после того, как Екатерина Билан стала владельцем компаний, были грубо нарушены ее конституционные права, - убеждал суд ее адвокат. – В результате она не смогла своевременно оплачивать разные счета, включая расходы на содержание ребенка».

В свою очередь, адвокаты Ротер старались убедить суд в том, что, арест счетов привел к ущербу для человека, который не имеет отношения к рассматриваемому в Дзержинском районном суде в настоящее время уголовному делу.

Однако ни аргументы защиты Виктории Ротер о необходимости привлечь Анну Филимонову к ответственности в рамках гражданского судопроизводства, ни ссылка на право Екатерины Билан как нынешнего владельца «СПб-Турс» на распоряжение счетами ожидаемого эффекта все же не произвели. Суд, с учетом противоположной позиции представителя обвинения, налоговой инспекции и защиты Анны Филимоновой, отказал и по тому, и по другому ходатайствам.

/TOURBUS.RU