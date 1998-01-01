Новости Ростуризм попросил прекратить продажи "экстремальных" сирийских туров Туристическое ведомство оперативно отреагировало на информацию о том, что туроператоры «Миракл» и «Килиманджаро» предлагают поездки в Сирию

Как сообщила вчера газета «Коммерсант»,сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в... Сирию. Пока им удалось свозить в охваченную гражданским противостоянием страну 50 человек при стоимости тура свыше 100 тыс. руб., но потенциальная аудитория путешественников может расшириться до десятков тысяч туристов, утверждает издание. О том, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию, газете рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, объем продаж пока небольшой: агентам удалось реализовать только несколько путевок туроператора «Килиманджаро». В этой компании пояснили, что туристы прилетают в Бейрут, оттуда добираются до Сирии автотранспортом. В программу восьмидневного тура входит посещение Дамаска, Алеппо, Хамы, Крак-де-Шевалье, Хомса, Пальмиры и Маалюли. Туроператор «Миракл», который также организует поездки в Сирию, добавил к этому маршруту город Сайедная. При этом, как сказано на сайте МИДа, безвизовый режим с Сирией для владельцев общегражданских паспортов РФ сейчас не действует. В «Миракле» и «Килиманджаро» поясняют, что все их клиенты получали сирийские визы на границе при оплате сбора в $35 на человека. При этом в обеих компаниях признают, что существующий спрос на поездки в Сирию невелик. В «Килиманджаро» предполагают, что в этом году страну суммарно посетили около 50 организованных туристов из России. В дальнейшем туроператор рассчитывает отправлять две группы в год. При этом в «Килиманджаро» тур на восемь дней в Сирию предлагают за 125 тыс. руб. без учета стоимости перелета до Бейрута, а в «Миракле» — за 107,5 тыс. руб. вместе с авиабилетами. Отметим также, что, по данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2019 года страну посетили 334 путешественника из РФ, что в три раза больше, чем годом ранее Между тем вчера же Ростуризм оперативно отреагировал на публикацию, рекомендовав российским туристам воздержаться от поездок в Сирию, а туроператорам – приостановить продажу туров. «В соответствии с информацией МИД России и в целях обеспечения безопасности российских туристов Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданами – воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а российским туристам, находящимся в Сирии, принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории Сирии», — говорится в сообщении ведомства. Ростуризм также рекомендует российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Сирию, о текущей ситуации в стране. Также вчера, отвыечая на вопрос журналистов о новых рекомендациях турведомства, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что несмотря на военные действия в Сирии, ранее никаких рекомендаций МИДа и Ростуризма о нежелательности поездок туда не было: «Было несколько туроператоров, которые Сирию предлагали 10 лет назад, до войны. Но сейчас даже без всяких рекомендаций никто туда не ездил, продажа туров была приостановлена в связи с отсутствием спроса. Хотя с туристической точки зрения Сирия – очень интересная страна». /TOURBUS.RU



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