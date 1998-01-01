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Жизнь в Венеции возвращается к норме/ МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме/ Российский турист утонул в Индии

Жизнь в Венеции возвращается к норме

Жизнь в Венеции возвращается к норме после нескольких серьезных наводнений, сообщает газета Corriere Della Sera.

На улицах города жители выставили на просушивание мебель, одежду и книги, промокшие за прошлую неделю. Работники кафе в центре Венеции расставляют по местам стулья и столы, однако многие заведения до сих пор закрыты, как и магазины.

Ущерб от наводнения пока не подсчитали, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро на выходных сообщал, что речь идет минимум об 1 млрд евро.

Самый значительный подъем воды за время этого затопления в Венеции был зафиксирован во вторник, 12 ноября, когда уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда ее уровень достиг отметки в 194 см.

С 12 ноября в зданиях в Венеции не работают многие розетки, а также лифты, в кафе и магазинах сломались компьютеры и терминалы для приема оплаты. Кроме того, вышли из строя автоматы для валидации билетов на речные трамваи.

От наводнения пострадали исторические здания. В частности, во вторник затопило крипту собора Святого Марка.

Высоко вода в городе поднималась и в воскресенье, тогда ее уровень превысил норму на 150 см.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год, - сообщает «Интерфакс».

МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

МОВспышка лихорадки денге зафиксирована в центральных провинциях Вьетнама, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

По данным вьетнамского Минздрава, которые приводят местные СМИ, не менее 50 человек умерли в стране с января по октябрь 2019 года от лихорадки денге и ее осложнений, это в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Всего с начала года в стране было зарегистрировано 200 тыс. случаев заражения, что в три раза больше, чем в прошлом году. Сейчас заболевшие есть во всех 63 провинциях Вьетнама и риск более широкого распространения лихорадки оценивается как очень высокий.

Как считают местные власти, причиной распространения лихорадки стало беспечное отношение к болезни местных жителей, так как они не предпринимали должных мер для защиты от комаров и не позволяли медицинским инспекторам проводить осмотры своего жилья для выявления личинок насекомого.

Причиной распространения болезни во Вьетнаме стал жаркий климат, длительный сезон дождей и быстрая урбанизация. Так, в столице страны Хошимине с населением 13 млн человек заболели более 50 тыс., девять из них умерли.

Российский турист утонул в Индии

Российский турист утонул, купаясь в море в индийском штате Гоа, сообщает издание The Times of India.

"Российский турист, 64 лет, утонул в воскресенье вечером на пляже Арамболь в индийском штате Гоа, в Индию он приехал с женой", — пишет портал.

Как уточняет издание, жена туриста обратилась к спасателям около пяти часов вечера. Она заявила, что не может найти мужа. По ее словам, он был отличным пловцом, но имел хронические заболевания.

Спасатели отправились на поиски на водных мотоциклах и обнаружили тело мужчины в воде примерно в 50 метрах от берега. Медики подозревают, что во время плавания у россиянина произошел инсульт, что и стало причиной смерти.

Арамболь – традиционная рыбацкая деревня и одноименный пляж на севере Гоа, очень популярные у зарубежных туристов в зимний период с ноября по март. Расположена в 40 км от столицы Гоа Панади.

/TOURBUS.RU