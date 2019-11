Новости Софи Лорен «благословила» первый рейс нового круизного флагмана MSC Grandiosa Стали известны подробности инаугурации и первого круиза нового мегалайнера компании MSC, рассчитанного на 6,3 тыс. пассажиров

В этом месяце в Гамбурге прошла торжественная церемония инаугурации нового флагманского лайнера компании MSC – MSC Grandiosa. Крестной матерью шикарного судна стала знаменитая актриса Софи Лорен. После грандиозного шоу, призванного подчеркнуть громкое имя MSC Grandiosa, 10 ноября лайнер отправился в первый круиз по маршруту Гамбург – Саутгемптон – Лиссабон – Барселона – Марсель. Свой дебютный сезон он проведет в Западном Средиземноморье, - рассказали нам в круизном центре «Инфофлот». MSC Grandiosa, вмещающий 6344 человек, – пятый новый лайнер круизного флота MSC, олицетворяет дальнейшую эволюцию прототипа Meraviglia и станет первым судном MSC Cruises поколения Meraviglia-Plus. За два дня до инаугурации на борту лайнера состоялась традиционная ежегодная церемония награждения ведущих агентов компании All-Stars of the sea. Круизный центр «Инфофлот» вошёл в число лидеров в рамках номинации Yacht Club Best Producer как «Лучший продавец кают категории Yacht Club». Инновационная концепция компании MSC – MSC Yacht Club (YC) – это фешенебельный «лайнер на лайнере», расположенный на верхних носовых палубах самых роскошных судов оператора. В числе особенных привилегий – салон Top Sail lounge, впечатляющая солнечная палуба One Pool Deck, отдельный ресторан и служба дворецких. Доступ в зону YC осуществляется только по карточкам членов клуба. Каюты категории Yacht Club по сути – это роскошные сьюты площадью от 16 до 60 квадратных метров. К услугам гостей матрасы, «запоминающие» форму тела; постельное бельё, халаты и тапочки премиум-класса, «меню» подушек, мраморные ванные комнаты, широкоэкранный телевизор, бесплатный пополняемый мини-бар. Для гостей MSC Yacht Club в барах и ресторанах лайнера все напитки предоставляются бесплатно. «Этот формат идеален для туристов, которым необходим покой, уединение и исключительные привилегии, но при этом они хотят быть вовлеченными в активную жизнь лайнера. Уровень сервиса в зоне Yacht Club придется по вкусу самым избалованным туристам, и каждый год список особых услуг пополняется новыми приятными бонусами. Например, с мая 2020 года каждому взрослому пассажиру, проживающему в MSC Yacht Club, будет предоставляться включенный интернет-пакет с пределом трафика до 4ГБ. Мы ценим заботливый подход MSC к своим гостям и рады расширению нашего сотрудничества. Хорошая новость для турагентств, - недавно мы завершили синхронизацию своего сайта с платформой MSC, что позволит удобно бронировать круизы этого оператора через «Инфофлот», - рассказал Андрей Михайловский, генеральный директор круизного центра «Инфофлот». Всего на борту лайнера работает 12 разнообразных ресторанов. Кроме того, Grandiosa порадует туристов впечатляющим променадом, выполненным в средиземноморском стиле. Здесь находятся магазины и тематические рестораны, новый бар и салон L’Atelier Bistrot - со сценой и танцплощадкой, «терраса» в стиле парижского бистро. В течение дня и вечером на Променаде будут проходить всевозможные представления, флэш-мобы и тематические вечеринки, а на светодиодном куполе длиной 98,5 метров будут демонстрироваться необыкновенные шоу. На лайнере предусмотрены также новые развлекательные программы для семей с детьми. Например, маленькие пассажиры могут стать настоящими звездами, записав песню в студии. Кроме того, на борту будут демонстрироваться два новых шоу Cirque Du Soleil. Одна из впечатляющих новинок – персональный круизный ассистент ZOE, установленный в каютах лайнера и говорящий на семи языках. Он может ответить на множество вопросов о круизе, помочь сделать заказ, быстро сориентировать гостя. /TOURBUS.RU

