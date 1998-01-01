Новости На невских берегах обсудили проблемы сотрудничества музеев и сферы туризма Непростые взаимоотношения сферы культуры и туризма стали одной из тем Санкт-Петербургского международного культурного форума

Главной темой сессии «Музеи на брендовых маршрутах» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума стали взаимоотношения между сферами культуры и туризма. Причем эксперты признают: складываются они порой непросто, поскольку музеи и «продавцы» их услуг порой друг друга понимают с трудом, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. В частности, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что результаты проведенного не так давно исследования показывают: учреждения культуры зачастую видят свою задачу вовсе не так, как представители турбизнеса. «К сожалению, руководители музеев порой не знают, как привлекать посетителей и сотрудничать с бизнесом, - констатировала она. – Более того: нередко в музеях не представляют, кто является их основным посетителем и каким образом учреждению стоит развиваться». Не скрывает наличия «трений» между музеями и сферой туризма и статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. «Да, некие разногласия между ними есть, однако они кровно заинтересованы в тесном сотрудничестве друг с другом, - считает она. – И хотя музеи, сохраняющие наше наследие, являются главными не только культурными, но и туристскими институциями и дестинациями, без системного сотрудничества с профессиональным туристским бизнесом развиваться им тоже очень сложно».

Поскольку, по ее оценке, как минимум половина рынка внутреннего туризма приходится именно на культурный, а въездной туризм и вовсе ориентирован на посещение объектов культурно-исторического наследия на 80%, идея реализовать проект «Музеи России на брендовых маршрутах» подоспела как раз вовремя. Как считает Алла Манилова, объединение усилий музейного и туристического сообществ в рамках проекта поможет обеим сторонам правильно выстраивать логистику, формировать событийный календарь, создавать новые бренды и продвигать их, а также верно рассчитывать и распределять потоки гостей. Не спорит с этим и заместитель главы Ростуризма Сергей Корнеев. «В России уже сформированы образы, которые ее характеризуют: сейчас нам необходимо только грамотно использовать их для продвижения страны, - полагает он. – И в этом отношении максимально успешным может быть сотрудничество между музеями и туристическими маршрутами». Причем, по оценке главы компании-разработчика мета-бренда Петербурга Андрея Баранникова, в настоящее время надо ориентироваться на интересы поколения Z и детей десятилетнего возраста, а также… китайцев. «Музеи с мировыми именами вовсю сотрудничают с социальной сетью TikTok - и правильно делают, - сделал он вывод. - Потому что поколение Z и дети, которым сейчас по 10 лет, завтра будут формировать спрос как в сфере туризма, так и культуры». И хотя участники дискуссии не скрывают наличия разногласий между музеями и турбизнесом (в частности, в ценовой политике, а также по правилам доступа к коллекциям), другие участники обсуждения выразили уверенность в необходимости расширения сотрудничества. В этой связи исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов убежден: без детального обсуждения нюансов взаимодействия работать невозможно. «В Петербурге ситуация с основными музеями такова, что, если в ближайшее время не договориться, как жить дальше, уже в 2020 году можно ожидать коллапс», - считает он. Представители как музейной отрасли, так и сферы туризма уверены: надо думать как о том, каким образом «разгрузить» самые популярные учреждения культуры, так и о том, как привлекать туриста туда, куда он пока почти не ходит. /TOURBUS.RU



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