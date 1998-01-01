Новости Пулково начало движение к превращению в международный хаб Эксперты комментируют шаги по привлечению в Северную столицу зарубежных авиаперевозчиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила инициативу управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) по дерегулированию тарифов на обслуживание в Петербурге международных и московских рейсов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «Это позволит нам реализовать стратегию развития аэропорта как международного хаба и будет способствовать росту количества прямых маршрутов (в т. ч. в сегменте низкобюджетных перевозок) и увеличению доли трансферного пассажиропотока», - отметил генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев. При этом он выразил уверенность в том, что эта мера в комплексе с действующими электронными визами и предстоящим введением седьмой «свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний даст мощный толчок притоку регионального трафика и иностранных туристов в Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и других государств. Стоит заметить: для привлечения перевозчиков в настоящее время аэропорт реализует сразу две бонусных программы, в числе которых собственная мотивационная, а также программа поддержки новых направлений, разработанная совместно c правительством Петербурга. Вместе с тем для привлечения новых авиакомпаний и дальнейшего развития маршрутной сети этих мер оказывается недостаточно: именно в связи с этим ВВСС последовательно и добивается дерегулирования тарифов на обслуживание в Петербурге и получения аэропортом больших «свобод воздуха». По официальным данным, за три квартала 2019 года Пулково обслужило 15,15 млн пассажиров, что на 8,1% превышает результат за аналогичный период 2018-го. При этом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10,2% (до 9,179 млн человек), а объем перевозок на международных увеличился на 5% (до 5,97 млн). По оценке Евгения Ильина, заместителя генерального директора по коммерческой деятельности компании ВВСС, к концу этого года аэропорт вплотную приблизится к объему пассажиропотока в 20 млн человек. При этом специалисты уверены: дальнейшее увеличение количества обслуживаемых пассажиров и выход на новые рынки возможны только при «освобождении» Пулково. Так, Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга, не раз говорил о том, что 72-часовой безвизовый режим для пассажиров круизных и паромных судов и введение режима электронных виз – большие шаги в нужном городу направлении. «Однако, если мы говорим о развитии Северной столицы в качестве полноценного туристического хаба, нам не обойтись без принятия дальнейших мер по расширению маршрутной сети аэропорта, - полагает он. – Это означает, что без предоставления ему режима «открытого неба» фактически не обойтись, поскольку это существенно увеличит возможности приема туристов из-за рубежа и путешествий для петербуржцев». /TOURBUS.RU

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