Новости В Москве и Петербурге прошел Большой Чешский день Около двух десятков туроператоров, отелей и курортов Чехии приняли участие в профессиональных туристических workshop, прошедших в двух российских столицах

На минувшей неделе в Москве и С.-Петербурге в рамках Чешского дня прошел профессиональный туристический workshop, на который из Чехии приехали представители двух десятков ведущих принимающих туроператоров, гостиничных и спа-комплексов, а также популярных оздоровительных курортов Яхимов, Марианске-Лазне и Лугачовице. Среди участников мероприятия — компании отели и курорты Živý kraj, Тerma travel, Asistour, Lázně Luhačovice, Lázně Jáchymov, Bohemia Tradition, Bohemia Lázně, Savoy Westend, Spa Hotel Schlosspark, Destinační společnost Východní Čechy, East Bohemian Airport, Hotel Ulrika, Mariánské Lázně, Orea hotels, CzT и др. Как отметила Алена Кудилкова, директор московского представительства Национального туристического управления Чешской Республики (CzechTourism), «несмотря на снижение турпотока из России на 9% в первом квартале этого года, существенный рост в течение второго и третьего кварталов внушает надежду, что по итогам года объем прибытий из России все же превысит цифры 2018 года». По словам Алены Кудилковой, в 2020 году особое внимание будет уделено чешским регионам, еще недостаточно популярным среди гостей из России. В частности, не раскрыт до конца туристический потенциал Моравии и Южной Моравии. Посетителями мероприятия стали более 130 профессионалов в двух столицах. Московский день завершился торжественным фуршетом в посольстве Чешской Республики, на котором были представлены знаменитое чешское пиво, национальная кухня и зажигательная народная музыка. Как отметил в беседе с нами один из посетителей московского Чешского дня, российский представитель компании Vizavi Tour Стефан Ватов, «мероприятие было организовано компактно, по-деловому и прошло очень успешно. Особенно радует то, что были представители ведущих отелей и санаториев страны. Мы узнали о последних изменениях на рынке, которые помогут нам в работе. Отмечу, что этот год был достаточно спокойным для чешского направления. Всплесков турпотока не было, но год прошел на уровне минувшего». В свою очередь, Татьяна Соколова, гендиректор компании «Медика тур», в беседе с нами отметила: «Мы довольны, что посетили это очень продуктивное мероприятие. Мы встретили новых партнеров и укрепили связи со старыми партнерами. Русские туристы очень любят Чехию, мы будем и дальше активно развивать это направление». Отметим также, что, по словам Алены Кудилковой, проведение профессиональных Чешских дней в Москве станет хорошей традицией. Следующий День пройдет уже в марте, в рамках весенней выставки MITT-2020. /TOURBUS.RU



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