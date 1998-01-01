Новости Возобновление авиасообщения с курортами Египта снова откладывается Туроператоры комментируют новые сообщения «информированного источника» о возможных сроках начала чартерных рейсов в Египет

Возобновление авиасообщения между Россией и египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как аэропорты все еще не отвечают российским стандартам безопасности, сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник. "Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году", — сказал собеседник агентства. По его словам, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. "Египетская сторона проделала масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, посетив терминалы с инспекцией, отметили ряд недочетов, которые заставили усомниться в достаточности предпринятых мер. К тому же египетская сторона лишь выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян", — рассказал источник. Как отметил эксперт, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов после теракта с туристическим автобусом в конце мая. Как отметил, комментируя эту информацию, исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин, «уже было довольно много сообщений как о скором открытии чартерных рейсов на курорты, так и об очередном переносе принятия решения. Фактически участники рынка уже слабо реагируют на такие новости, они не ожидают открытия с минуты на минуту, не учитывают такую вероятность при планировании на ближайшие периоды и не резервируют под это ресурсы в оперативном режиме". Как отметил также г-н Толчин, для туроператоров безусловным приоритетом является безопасность туристов и начать массовую отправку россиян в Египет можно будет только после подтверждения властей о безопасности направления. "При этом что именно ждут от Египта, чтобы принять решение о запуске, знают только непосредственные участники процесса", — добавил эксперт. В свою очередь, как отмечает Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «у нас нет Египта, и в ближайшее время прямых организованных рейсов не предвидится. Человек, желающий отдохнуть вместе с семьей на пляже, не полетит отдыхать туда через Каир, потому что ему еще после перелета предстоит длительный трансфер по пустыне. А если кому-то хочется экзотики и острых ощущений – его ничто не остановит и на решение не повлияет». Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только между Москвой и Каиром. При этом около месяца назад, после встречи в Сочи президентов России и Египта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки. Обе стороны заинтересованы в этом». В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопросы журналистов о том, как прошли переговоры лидеров по теме возобновления чартерного авиасообщения, сказал: «Конструктивно», - отказавшись от других комментариев. /TOURBUS.RU



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