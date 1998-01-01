Новости Петербургский культурный форум обсудил, чем Россия может привлечь в межсезонье и как «миллениалы «взламывают» города» Туризм стал одной из основных тем завершившегося на берегах Невы Восьмого международного культурного форума

Завершивший работу в минувшую субботу VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум оказался одним из самых насыщенных по линии туризма: в более чем десятке больших профильных мероприятий приняли участие не менее тысячи человек, а спектр дискутируемых проблем оказался максимально широким. И неспроста: по оценке статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, как минимум половина рынка внутреннего туризма приходится на культурный, а въездной туризм и вовсе ориентирован на посещение объектов культурно-исторического наследия на 80%. И не случайно целая серия круглых столов, панельных дискуссий и мастер-классов в рамках форума были посвящены тому, как объединить усилия культуры и туризма для привлечения большего числа клиентов. Так, во время панельной дискуссии «Сити-брейк: как миллениалы «взламывают» города» была поднята тема привлекательности городской среды для молодого поколения: на встрече говорили о ее материальных и нематериальных аспектах, особенностях современных туристов и об их запросах. Например, директор по стратегическим партнерствам Google Ольга Суслова сообщила, что «первое, что хотят молодые путешественники, приехав в новый город, - жить как местные, - заявила она. – Не случайно, по данным Google Trends, cамый популярный туристический вопрос - «Где поесть?», который в 2018 году задавали 5 миллиардов раз. А ещё чаще, чем рестораны, ищут супермаркеты. Путешественники-миллениалы не хотят идти по стандартным маршрутам - они ищут новый опыт». В свою очередь, на панельной дискуссии «Историческая интерпретация культурных ресурсов для формирования туристических предложений» руководители музеев, представители власти и туристического бизнеса обсуждали новые подходы к созданию и продвижению туристических продуктов, а во время дискуссии о цифровизации в продвижении культурных событий и туристических направлений говорили о персонализации туристического контента, новых способах выявления целевой аудитории и о неочевидном влиянии «цифрового туризма» на культуру. В частности, успешные примеры использования цифровых технологий в продвижении туристических направлений и культурных событий обсудили председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, руководитель проекта BEST.Petersburg Алексей Сулимов, представитель Open Tourism Lab Мария Романова (Франция) и другие эксперты. Не обошлось и без довольно громких заявлений. В частности, заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев сообщил, что уже началась разработка масштабного проекта «Русская зима», который в первую очередь должен привлечь в Россию иностранцев в несезон. «Опыт организации таких проектов был в свое время, например, у «Интуриста», однако сейчас речь идет о гораздо более масштабном, - подчеркнул он. – Он включает в себя множество разных аспектов и подразумевает работу и над событийным рядом, и над оригинальными предложениями со стороны туризма, и целый спектр других направлений. Сейчас образ «Русская зима» надо наполнить конкретным содержанием, способным привлечь гостей в Россию». В свою очередь, Михаил Ушаков, глава Национальной ассоциации информационно-туристских организаций, заявил не только о том, что всего за 30 дней работы «Музейный инфоцентр» уже объединил 250 учреждений культуры из 50 регионов РФ, но и о запуске с 1 декабря проекта «Электронный паспорт туриста» в масштабах страны. «Его идея уже обкатана на Северо-Западе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России»: она состоит в том, чтобы турист, посещая каждый из регионов, получал в ТИЦ отметки о пребывании – а затем бонус, - сообщил он. – Это будет стимулировать людей больше путешествовать по стране и приезжать не только в ближние для них регионы, но и во многие другие». /TOURBUS.RU

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