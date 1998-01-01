Новости Ростуризм просит не продавать туры и не ездить в Боливию Эксперты комментируют новые рекомендации Ростуризма, связанные с политическим кризисом в латиноамериканской стране

Ростуризм в пятницу выпустил рекомендацию российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Боливию, а гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях. При этом сейчас в Боливии может находиться лишь 30-50 российских граждан, сообщает АТОР. Как говорится в сообщении ведомства, «в связи с ситуацией в Боливии, информацией МИД России от 14 ноября 2019 г. в целях обеспечения безопасности российских туристов» туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливии «до нормализации обстановки в стране». При этом участникам туристического рынка необходимо в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Боливии, о текущей ситуации в стране. В свою очередь, российским туристам, находящимся в Боливии, «с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи» рекомендовано принимать «все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности» и проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по боливийской территории, в особенности в Ла-Пасе, Кочабамбе, Санта-Крусе, Сукре, Потоси, Тарихе, а также обратить внимание на возможные транспортные проблемы, в том числе с внутренними и международными авиалиниями. Как напоминает «Интерфакс», эта рекомендация стала следствием разразившегося в стране политического кризиса. 10 ноября президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках спустя 19 дней политических протестов. В ходе митингов и демонстраций жители выразили недовольство президентскими выборами, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества. 13 ноября полномочия временного главы боливийского государства приняла второй заместитель председателя парламента Боливии Жанин Аньес. По оценке АТОР, в Боливии в настоящее время нет организованных групповых российских туристов. Направление не относится к категории массовых, между Россией и Боливией нет прямого авиасообщения. На направлении в отношении туризма преобладали самостоятельно организованные поездки. Популярным направление не было, ввиду удаленности, сложности и малой известности. В организованном сегменте нишевыми небольшими игроками продавались редкие индивидуальные туры, также Боливия могла включаться в комбинированные маршруты по Южной Америке. Туроператоры – члены АТОР не предлагали боливийский турпродукт как самостоятельный: в редких случаях по индивидуальному запросу Боливия могла быть включена в тот или иной комбинированный тур. Согласно данным боливийской статистики, въездной поток из России находится на невысоком уровне в количественном отношении, но постепенно растет: так, в 2016 году в страну прибыло за год 1745 россиян, в 2017 году – уже 2228, в 2018 году - 2435 граждан РФ. Таким образом, в стране, с учетом невысокого сезона, сейчас может находиться, по приблизительным оценкам, до 30-50 граждан России (включая все виды целей визита). Индивидуальных туристов среди них, оценочно, единицы, - cообщает АТОР. Российским туроператорам не составит труда выполнить запрет Ростуризма на продажу туров в Боливию, сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. "Туроператоры по Латинской Америке если и предлагают Боливию, то обычно на 3-4 дня в комбинированных турах с Перу или Чили. Туристам комфортнее сначала прилетать в аэропорты этих стран, а не сразу в высокогорный Ла-Пас, где они могут почувствовать симптомы горной болезни", — сказала она. Г-жа Тюрина добавила, что Боливия – "потрясающе интересное направление", которое при этом совершенно не освоено россиянами. "Количество турпоездок туда из России трудно назвать турпотоком. В статистике Пограничной службы РФ такая страна не значится, потому что туда нет прямых рейсов. Три года назад Боливия ввела безвизовый режим для россиян, но и после этого мало что изменилось в спросе, поскольку направление совсем не продвигает свои возможности на российском рынке", — отмечает эксперт. /TOURBUS.RU



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