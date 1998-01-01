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Выяснилось, куда полетят на новогодние праздники семьи с детьми

Компания Biletix предоставила нашему порталу результаты исследования бронирований «семейных» авиабилетов на период предстоящих зимних каникул

В рейтинг самых популярных внутренних новогодних направлений на период зимних каникул, по которым зафиксировано наибольшее количество бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми в возрасте до 15 лет, вошли Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград.

Среди зарубежных направлений лидируют Дубай, Ереван, Милан, Инсбрук и Стамбул. 58% бронирований приходится на внутренние направления и 42% – на зарубежные. Такие данные следуют из аналитики ранних бронирований авиабилетов на пассажиров, забронировавших авиабилеты туда-обратно с детьми с датой вылета и прилета в период с 25 декабря 2019 по 10 января 2020 года, - сообщает компания Biletix.

Средний чек на «детские» авиабилеты туда-обратно по России остался на прошлогоднем уровне, снизившись в цене на 219 рублей, с 10 587 до 10 368 рублей (-2%). Билеты на Новый год за границу, судя по показателю среднего чека, значительно подорожали – с 22 682 до 28 398 рублей (+25%).

Как и в прошлом году, средняя продолжительность предположительных поездок на Новый год у детей на данный момент составляет шесть дней. Однако, по сравнению с прошлым годом, глубина бронирования, то есть период до вылета, значительно выросла – с 27 дней в прошлом году до 76 дней в текущем.

Ранее Biletix провел опрос среди более двух тысяч пользователей о том, в каких зарубежных странах и российских городах они мечтают встретить предстоящий Новый год. Согласно полученным данным, российские путешественники мечтают провести новогодний отпуск в Китае (его отметили 27% путешественников), Чехии (23%), Италии (16%), Франции (17%) и Германии (14%).

«Взлёт» Поднебесной в рейтинге стал неожиданностью: в прошлом году аналогичный рейтинг возглавили Чехия, Италия, Германия, Франция и Тайланд.

В России рейтинг городов, в которых российские путешественники мечтали бы провести новогодний отпуск, возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг.

/TOURBUS.RU