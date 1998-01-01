Петербургскому турбизнесу представили туристические возможности Венгрии

Около ста специалистов приняли участие в состоявшихся в петербургском отеле «Амбассадор» презентации и воркшопе, организованных в конце минувшей недели по инициативе Венгерского национального управления по туризму при организационной поддержке ИД «Турбизнес».

Открывая встречу, руководитель по развитию туристического бизнеса в России Виталий Избрисов подчеркнул: Венгрия последовательно наращивает усилия по привлечению гостей из России и готова предоставить им самые лучшие условия для отдыха.

Статистика на направлении такова: в 2018-м в Венгрии побывало около 177 тыс. туристов из России (4,5% от всех иностранных путешественников). И хотя этот показатель не так велик, россияне демонстрируют хорошую динамику и отдают предпочтение лечебному туризму.

В этом сегменте по количеству туристов в Венгрии Россия в прошлом году заняла второе место, а в таком регионе, как озеро Хевиз, россияне и вовсе находятся на первом. А популярность направления в России подтвердили сразу несколько спикеров, выступавших во время мероприятия в Петербурге.

Так, глава петербургского представительства Robinson tours Наталия Посредникова сообщила – Венгрия по-прежнему пользуется высоким спросом.

«Это направление характеризуют две особенности: во-первых, фактически оно всесезонное, а во-вторых – обладает высокой степенью возвратности туристов, - констатировала она. – Многие россияне год за годом отправляются на оздоровление и лечение в эту страну: бывает, что один и тот же клиент ездит в Венгрию по 5-7 лет подряд. Страна остается постоянно востребованной, а услуги, которые там оказывают гостям, их вполне устраивают».

И другие выступившие на встрече подтвердили готовность Венгрии расширять турпоток из России. В частности, представляющие компании «1000 дорог» Анна Амбруш и Река Ковач из «Актив Турс» в деталях рассказали собравшимся о новинках направления и регионах, которые пока не так популярны у россиян.

«Наши гости из РФ достаточно хорошо знакомы с Будапештом и Хевизом, однако в Венгрии находится и много других регионов, которые вполне могут быть интересны путешественникам из России», - считает, к примеру, Река Ковач.

«Кроме Хевиза и Будапешта, интерес для россиян могут представлять и такие курорты, как Бюкфюрдо, Хайдусобосло, Харкань, Шарвар, Эгер и другие, - уверена Анна Амбруш. – И везде качество услуг, безусловно, будет на высоте».

В свою очередь, представляющая визовый центр VFS Global Мария Туполева сообщила собравшимся, что уже сейчас эта организация готова способствовать клиентам компаний в получении визы, необходимой россиянам для посещения Венгрии.

Кроме обширной деловой программы, в рамках встречи ее участников ожидали и приятные сюрпризы: среди них были разыграны многочисленные призы, в качестве которых выступалив том числе программы пребывания в Венгрии, национальные венгерские напитки и продукты, а также сувениры.

/TOURBUS.RU