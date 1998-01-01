Новости Владелец ANEX Tour приобрел «Интурист» Участники сделки и эксперты прокомментировали покупку Нешетом Кочкаром крупнейшего российского туроператора

Как официально сообщила сегодня пресс-служба компании «Интурист», в результате проведенной сделки г-н Нешет Кочкар приобретает въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес «Интурист», розничную сеть, технологии и другие активы, которые раньше принадлежали Thomas Cook Group. В сообщении также указывается, что в результате сделки бизнес «Интуриста» не будет слит с компанией ANEX Tour, а его бренд будет сохранен. «Легендарный бренд «Интурист», отмечающий в этом году свое 90-летие, продолжит привлекать туристов своим высоким качеством обслуживания и надежностью. «Интурист» - очень важный бренд в истории российского и международного туризма, и мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции. Россия будет привлекать все больше международных путешественников благодаря своим уникальным особенностям и историческому наследию, а «Интурист» будет и впредь приветствовать всех, кто посещает эту великую страну. После завершения рекапитализации и реструктуризации компании мы отпразднуем обновление легендарного бренда «Интурист» и сделаем «Интурист» поистине народной компанией путем публичного размещения (IPO) в России. Я верю в мотивацию профессионалов «Интуриста» для достижения этой цели», - цитируется в сообщении «Интуриста» заявление Нешета Кочкара, владельца ANEX Tour. «Интурист» - это очень ценный актив. Компания продолжила свою деятельность, несмотря на трудности у Thomas Cook в Великобритании, успешно завершила летние программы полетов и вступила в зимний сезон. Нешет Кочкар был одним из первых инвесторов, проявивших интерес к приобретению туроператора «Интурист». Будучи опытным и успешным инвестором, он сразу увидел большие перспективы компании. Симбиоз традиций, передовых технологий и совместных возможностей обеспечит высокие результаты для дальнейшего развития въездного, внутреннего и выездного туризма под брендом «Интурист», - прокомментировал, в свою очередь, сделку Виктор Тополкараев, генеральный директор туроператора «Интурист». Как отмечают наблюдатели, сделка теперь должна быть одобрена ФАС, однако, учитывая, что ранее «Интуристу» ФАС выдавала такое разрешение на возможное приобретение его китайской Fosun, в случае с владельцем ANEX Tour вряд ли возникнут какие-либо сложности, - сообщает АТОР. По данным источников АТОР, сделка готовилась с начала октября, но последние две недели финансовые аналитики ANEX Tourism Group провели за изучением финансовой и бухгалтерской отчетности «Интуриста». Вчера Нешет Кочкар, глава ANEX Turizm Group, наконец подтвердил турецкому изданию Turizmguncel, что покупает «Интурист», однако все детали сделки пообещал раскрыть в специальном заявлении позже. Ранее сообщалось, что за «Интурист» предлагалось 10 млн долларов. В информации Turizmguncel тогда назывался второй возможный покупатель - российский бизнесмен г-н Баталов. Сейчас его имя в информации о сделке не фигурирует. По приблизительным оценкам, годовой турпоток «Интуриста» составляет около 1,2-1,3 млн человек (вместе с въездным турпотоком). Таким образом, совокупный турпоток ANEX Tour и «Интуриста» может составить около 3,5 млн туристов в сегменте выездного и внутреннего туризма и почти 4 млн – вместе с обслуживаемыми въездными иностранными туристами. Еще один интерес Нешета Кочкара, отмечает АТОР, - турецкий рынок. В Турции два игрока смогут совокупно отправлять до 1,8 млн туристов (по данным AKTOB, по итогам 2018 года ANEX Tour привез в Турцию 1,271 млн россиян, «Интурист» - 488 тыс.). В случае заключения сделки не исключено, что приемом туристов «Интуриста» в Турции и на ряде других массовых направлений (например, в Испании) будут заниматься принимающие компании ANEX Tour. Комментируя громкую сделку, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил в беседе с нашим корреспондентом: «Безусловно, эта покупка окажет определенное внимание на туризм в целом и на внутренний в частности. На рынке появился игрок, который будет обслуживать более двух млн туристов в год. Процесс укрупнения, о котором все давно говорили, приобрел неожиданный формат. Теперь новый туроператор сможет, при грамотно поставленной работе, задавать тренды, стандарты другим участникам рынка. Но обычно слияние таких крупных компаний влечет за собой определенные проблемы. К примеру, у каждого своя корпоративная культура, поэтому процесс интеграции может занять несколько лет. Можно вспомнить опыт самого «Интуриста», который за последние пять лет поглотил несколько обанкротившихся компаний, у них проходила интеграция не так уж и гладко. Если говорить о влиянии события на внутренний туризм, то я полагаю, что Anex в большей степени интересует турецкий поток «Интуриста» и страны, где он сам работает как оператор. Это прекрасная возможность быстро нарастить объемы. Российские программы «Интуриста» будут сохранены, на мой взгляд, однако особый упор на них делаться не будет». /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка