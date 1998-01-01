|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 ноября
Петербург наконец-то обзавелся новым туристическим символом
«Бирюзовый кружок» стоимостью семь млн. руб. несколько озадачил профессионалов туризма
На состоявшейся 13 ноября международной конференции по туризму широкой общественности впервые представили результаты разработки нового фирменного стиля города на Неве, которые несколько озадачили специалистов и вызвали вопросы. Однако Комитет по развитию туризма новинку одобрил и готов использовать ее в своей работе.
С туристической символикой Петербургу не очень везет: город долгое время вообще не имел никакой самоидентификации как туристическая дестинация, а когда он ею все же обзавелся – сделал это не по правилам. Стоит напомнить: несколько лет назад Комитет по развитию туризма Петербурга по символической цене в 1 рубль приобрел целую линейку логотипов авторства студии Артемия Лебедева.
Однако по инициативе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (позднее его позиция была поддержана в ряде судов) от них пришлось отказаться. И хотя артемьевские логотипы до сих пор можно встретить, формально город их не может использовать уже больше года.
Осенью 2018-го конкурс был проведен по всем правилам: право на разработку мета-бренда Петербурга получила компания SPN Communications, которая подрядилась выполнить заказ за сумму в 7,05 млн рублей.
«Разработка мета-бренда города сводилась не только к визуальному решению и созданию логотипа - это лишь 10% проделанной нами работы, - подчеркнул, презентуя в «Астории» ее результат, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников. - Мета-бренд содержит подробную инструкцию по коммуникации с разными категориями туристов, а город на Неве предстаёт как место, созданное выдающимися людьми и создающее таких людей».
Теперь официальным логотипом Cеверной столицы станет бирюзовый круг, на фоне которого написано название города. А главным слоганом мета-бренда стала фраза «Создавать великое». По словам авторов, это «девиз личностей, которые воплощают собой Петербург и вдохновляют весь мир».
Поясняя значение элементов символа, Андрей Баранников сообщил, что бирюзовый круг символизирует «северное солнце, которое светит и зимой, и летом», а элементы буквы «Е», которые некоторые несведущие горожане приняли за странности шрифта, похожи на разводные мосты.
Причем, по задумке авторов мета-бренда, цвет круга-солнца может меняться в зависимости от цели брендинга: как вариант, было представлено не менее шести цветов, от розового до зеленого.
Комментируя разработку, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич подчеркнул, что новинка – это в первую очередь «креативная упаковка», предназначенная для участия в отраслевых мероприятиях. «Эта история не статична, - заявил он. – Для развития туризма нам сейчас нужен инструмент, правильная упаковка и подача. И похоже, что мы двигаемся в верном направлении».
По словам Андрея Баранникова, новый фирменный стиль города уже прошел апробацию (в т. ч. во время состоявшейся в сентябре Генеральной ассамблеи UNWTO) и в вполне готов к использованию в самых разных вариантах и на разных же носителях.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72