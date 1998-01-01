Петербург наконец-то обзавелся новым туристическим символом

На состоявшейся 13 ноября международной конференции по туризму широкой общественности впервые представили результаты разработки нового фирменного стиля города на Неве, которые несколько озадачили специалистов и вызвали вопросы. Однако Комитет по развитию туризма новинку одобрил и готов использовать ее в своей работе.

С туристической символикой Петербургу не очень везет: город долгое время вообще не имел никакой самоидентификации как туристическая дестинация, а когда он ею все же обзавелся – сделал это не по правилам. Стоит напомнить: несколько лет назад Комитет по развитию туризма Петербурга по символической цене в 1 рубль приобрел целую линейку логотипов авторства студии Артемия Лебедева.

Однако по инициативе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (позднее его позиция была поддержана в ряде судов) от них пришлось отказаться. И хотя артемьевские логотипы до сих пор можно встретить, формально город их не может использовать уже больше года.

Осенью 2018-го конкурс был проведен по всем правилам: право на разработку мета-бренда Петербурга получила компания SPN Communications, которая подрядилась выполнить заказ за сумму в 7,05 млн рублей.

«Разработка мета-бренда города сводилась не только к визуальному решению и созданию логотипа - это лишь 10% проделанной нами работы, - подчеркнул, презентуя в «Астории» ее результат, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников. - Мета-бренд содержит подробную инструкцию по коммуникации с разными категориями туристов, а город на Неве предстаёт как место, созданное выдающимися людьми и создающее таких людей».

Теперь официальным логотипом Cеверной столицы станет бирюзовый круг, на фоне которого написано название города. А главным слоганом мета-бренда стала фраза «Создавать великое». По словам авторов, это «девиз личностей, которые воплощают собой Петербург и вдохновляют весь мир».

Поясняя значение элементов символа, Андрей Баранников сообщил, что бирюзовый круг символизирует «северное солнце, которое светит и зимой, и летом», а элементы буквы «Е», которые некоторые несведущие горожане приняли за странности шрифта, похожи на разводные мосты.

Причем, по задумке авторов мета-бренда, цвет круга-солнца может меняться в зависимости от цели брендинга: как вариант, было представлено не менее шести цветов, от розового до зеленого.

Комментируя разработку, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич подчеркнул, что новинка – это в первую очередь «креативная упаковка», предназначенная для участия в отраслевых мероприятиях. «Эта история не статична, - заявил он. – Для развития туризма нам сейчас нужен инструмент, правильная упаковка и подача. И похоже, что мы двигаемся в верном направлении».

По словам Андрея Баранникова, новый фирменный стиль города уже прошел апробацию (в т. ч. во время состоявшейся в сентябре Генеральной ассамблеи UNWTO) и в вполне готов к использованию в самых разных вариантах и на разных же носителях.

/TOURBUS.RU